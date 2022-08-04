Война Сто шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 3 августа — здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны можно посмотреть тут.
Главные новости:
- Amnesty International заявила, что украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах — нарушая, таким образом, законы войны.
- Российские СМИ заявили, что украинские военные обстреляли драмтеатр в Донецке, где должна была пройти церемония прощания с Ольгой «Корсой» Качурой. Сообщается о пятерых погибших, еще шесть человек получили ранения.
- Президент РФ подписал закон, предоставляющий статус ветерана военнослужащим органов ФСБ, «отражавшим вооруженное вторжение» в Россию
- Ночью и ранним утром 4 августа обстрелам вновь подверглись Харьков, Никополь и Николаев, сообщили украинские власти.
- Путин присвоил звание Героя России посмертно погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольге «Корсе» Качуре.
- Минобороны Великобритании считает, что российские военные установили пирамидальные радарные отражатели в воде возле Антоновского моста в Херсоне. Они используются, чтобы затруднить наведение ракет.
- ЦБ РФ предложил правительству выдать госкомпаниям директивы о переводе накопленной у них валюты недружественных стран в иную.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Банк России собрался бороться с использованием валют «недружественных» стран — долларов США и евро
«Блокировка российских активов недружественными странами, а также операционные ограничения на проведение расчетов в основных мировых резервных валютах создают риски для граждан и бизнеса при использовании доллара США и евро», — говорится в сообщении регулятора.
Банк России, следует из документа, будет содействовать «ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах». Параллельно регулятор намерен решать проблемы с заблокированными активами.
В России с марта введены ограничения на операции с иностранной валютой, в частности, со счетов можно снять только определенную сумму в валюте, остальное — только в рублях. Также ограничена продажа наличной валюты физическим лицам. Банки могут продавать только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Ограничения первоначально были введены сроком на полгода, однако в начале августа ЦБ объявил, что они будут продлены до марта 2023 года.
Украинская сторона причастность к обстрелу Донецка отрицает.
Во время войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители конфликтующих сторон.
Дневной брифинг Минобороны РФ. Главное
- В результате ударов высокоточным оружием ВКС по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.
- В районе населенного пункта Константиновка поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Убиты до 400 военнослужащих ВСУ, уничтожено 20 единиц военной техники.
- Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2.
- В районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.
Во время войны невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Украинская сторона отрицает причастность к обстрелу Донецка
Об этом, пишет телеграм-канал «Политика Страны», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«По Донецку бьют только сами россияне — или корпуса „народной милиции“ непризнанных криминальных „республик“. Нам бессмысленно наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке. Нам необходимо разрушать три вещи: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы», — сказал он.
По предварительным данным, в результате обстрела центра Донецка 4 августа погибли пять человек, шестеро получили ранения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
В ДНР заявили, что, по предварительным данным, в результате обстрела центра Донецка 2 человека погибли и 5 ранены (в том числе 2 сотрудника скорой помощи), сообщает РИА Новости.
Из-за обстрела была отменена церемония прощания с погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой «Корсой» Качурой, которую собирались провести в драмтеатре.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
В Перми создали стрит-арт о том, как жить в России
Работа художника Ffchw появилась 2 августа на парковке возле социокультурного пространства «Завод Шпагина» в районе станции Пермь I. По словам художника, граффити просуществовало чуть больше суток, прежде чем его закрасили.
«Азов», которого Верховный суд РФ признал террористической организацией и запретил его деятельность в России, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает «Интерфакс».
Такое решение в частности означает, что все счета, которые правоохранительные органы сочтут связанными с «Азовом», будут заблокированы.
Ливанский суд снял арест с судна «Лаодеция». Украинская сторона заявляла, что на его борту находится зерно, вывезенное с оккупированных Россией территорий через Крым. Судно на некоторое время задержали в порту Триполи.
После того, как ливанский суд снял арест, «Лаодеция» покинула ливанский порт и отправилась в Сирию, пишет «Громадське».
МИД Украины заявил, что разочарован решением суда.
Указанное решение фактически поощряет Россию продолжать кражи на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности. Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает собственную продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера.
Белорусские военные примут участие в ближайших учениях Минобороны РФ
Как утверждает издание «Беларускі Гаюн», в учениях будет задействовано свыше 250 белорусских военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.
Ранее в Минобороны РФ анонсировали, что в маневрах примут участие «воинские контингенты других государств». Учения будут проходить с 30 августа по 5 сентября.
Число погибших в результате обстрела центра Донецка увеличилось до двух человек, заявили в штабе территориальной обороны самопровозглашенной ДНР.
В Народной милиции ЛНР заявили, что подразделения самопровозглашенной республики и российские войска ведут бои за первые участки промзоны города Соледар. На записи, размещенной в телеграм-канале Народной милиции, военнослужащий говорит:
Артиллерия полностью подавляет огневые точки противника, что дает нам возможность продвигаться дальше. Также работают танки по их наблюдательным пунктам с правой и левой стороны от промзоны завода. Движемся вперед.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
В «новой администрации» Херсонской области заявили, что ведут консультации с общественностью региона о проведении референдума по вопросу вхождения в состав России и рассчитывают, что жители в течение месяца назначат дату его проведения.
Об этом заявил ТАСС заместитель главы «новой администрации» Кирилл Стремоусов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Власти самопровозглашенной ДНР объявили о гибели Ольги «Корсы» Качуры 3 августа. Она в 2014 году присоединилась к сепаратистам Донбасса и, как заявляют в ДНР, стала одним из создателей Народной милиции самопровозглашенной республики.
До этого Качура 16 лет работала в украинском МВД. В январе 2022 года украинский суд заочно приговорил ее к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в участии в террористической организации.
Качуре посмертно присвоены звания Героя ДНР и Героя России.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские военные обстреляли драмтеатр в Донецке, где должна была пройти церемония прощания с замкомандира артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой «Корсой» Качурой.
«Людей эвакуировали в убежища, церемония не началась», — сообщил он.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий, в том числе ту, которую распространяют российские государственные СМИ.
Политику Владимиру Кара-Мурзе, арестованном по делу о распространении «фейков» о российской армии, добавили новое обвинение — по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (часть 1 статьи 284.1 УК, наказывается штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до четырех лет).
Как рассказал сегодня в фейсбуке его адвокат Вадим Прохоров, Кара-Мурзе вменяется в вину, что он якобы на деньги НПО Free Russia Foundation провел 27 октября 2021 года (в преддверии Дня политзаключенного в России) ежегодную конференцию в поддержку российских политзаключенных в Центре Сахарова в Москве.
Глава Днепропетровской областного совета Николай Лукашук опубликовал фотографии последствий обстрела Никополя.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Доклад Amnesty International о том, что украинские военные размещают базы в школах и больницах процитировали все российские пропагандистские СМИ, включая «Царьград» и RT.
При этом предыдущий доклад этой правозащитной организации, в котором говорилось о применении российскими войсками кассетных боеприпасов при обстреле Харькова, российские государственные и окологосударственные СМИ предпочли проигнорировать.
Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах — нарушая, таким образом, международное гуманитарное право и законы войны. При этом в организации отметили, что такая практика «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки».
Путин подписал закон, предоставляющий статус ветерана военнослужащим органов ФСБ, «отражавшим вооруженное вторжение» в Россию
Если такие военнослужащие получили ранение, контузию или заболевание во время несения службы, они смогут получить статус инвалидов боевых действий.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 11 июля. В пояснительной записке говорилось, что на статус ветерана боевых действий могут претендовать две тысячи военнослужащих ФСБ, на статус инвалида — 10 человек. Речь идет в первую очередь о пограничниках.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольге «Корсе» Качуре.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. О гибели Качуры 3 августа объявили власти ДНР.
В тот же день указом главы самопровозглашенной республики Дениса Пушилина ей было присвоено звание Героя ДНР «заслуги, <…> связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях».
Качура в 2014 году присоединилась к сепаратистам Донбасса, в ДНР о ней говорили, что она «стояла у истоков народной милиции» самопровозглашенной республики. До этого она 16 лет работала в украинском МВД.
В Украине Качура в январе 2022 года была заочно приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в участии в террористической организации.