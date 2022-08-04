Война Сто шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 3 августа — здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны можно посмотреть тут.

Главные новости:

Amnesty International заявила, что украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах — нарушая, таким образом, законы войны.

Российские СМИ заявили, что украинские военные обстреляли драмтеатр в Донецке, где должна была пройти церемония прощания с Ольгой «Корсой» Качурой. Сообщается о пятерых погибших, еще шесть человек получили ранения.

Президент РФ подписал закон, предоставляющий статус ветерана военнослужащим органов ФСБ, «отражавшим вооруженное вторжение» в Россию

Ночью и ранним утром 4 августа обстрелам вновь подверглись Харьков, Никополь и Николаев, сообщили украинские власти.

Путин присвоил звание Героя России посмертно погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольге «Корсе» Качуре.

Минобороны Великобритании считает, что российские военные установили пирамидальные радарные отражатели в воде возле Антоновского моста в Херсоне. Они используются, чтобы затруднить наведение ракет.

ЦБ РФ предложил правительству выдать госкомпаниям директивы о переводе накопленной у них валюты недружественных стран в иную.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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