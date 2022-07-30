Власти Украины объявили об обязательной эвакуации из Донецкой области

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Власти Украины анонсировали обязательную эвакуацию из Донецкой области. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Ирина Верещук.

По словам Верещук, эвакуация необходима из-за того, что в подконтрольной Украине части региона разрушены газопроводы, поэтому отопления зимой там не будет.

«Если человек отказывается эвакуироваться, он должен будет подписать, что он понимает все последствия и несет ответственность за свою жизнь», — сказала Верещук.

По оценкам Верещук, эвакуированы будут около 200 тысяч человек.

Верещук отметила, что эвакуация также, возможно, будет объявлена и в Запорожской области, так как на двух третях ее территории также отсутствует газоснабжение.

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