Война Сто пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 июля читайте здесь.
Главные новости последних часов:
- В результате ракетного удара по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека. Украина и Россия обвиняют в обстреле друг друга. Зеленский потребовал реакции от ООН и Красного Креста.
- «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию.
- Офис генпрокурора Украины начал расследование из-за видео с пытками военного в украинской форме.
- Евросоюз вдвое сократил долю закупок российского газа, заявил Жозеп Боррель.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров впервые с начала войны поговорили по телефону.
- Российскому военному Вадиму Шишимарину, приговоренному к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Украины, заменили наказание на 15 лет лишения свободы.
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Офис генпрокурора Украины начал расследование из-за видео с пытками военного в украинской форме
«Мы увидели бесчеловечное обращение с военнопленным в форме Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов, от которого вздрогнули даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток», — заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.
На видео, о котором идет речь и которое распространилось в интернете в середине недели, показано, как связанному мужчине — предположительно, пленному украинскому военному — отрезают гениталии. Позже был опубликован еще один ролик, на котором этому человеку стреляют в голову.
Расследование ведется по статье «нарушение законов и обычаев войны».
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию
«Сегодня ПАО „Газпром“ прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в заявлении компании.
Латвия намерена полностью отказаться российского газа с 2023 года. Сейчас страна закупает газ из России через посредника.
Ежедневная сводка от британской разведки
- Украина, вероятно, успешно отразила небольшие российские атаки с давно установленной линии фронта возле города Донецк на Донбассе.
- В районе Херсона российские войска, скорее всего, навели два понтонных моста и организовали паромную переправу, чтобы компенсировать тот факт, что близлежащие мосты были повреждены в результате недавних ударов.
- Пророссийские оккупационные власти южных регионов Украины, по-видимому, испытывают растущее давление со стороны Москвы: власти РФ стремятся укрепить свой контроль над регионом и подготовиться к референдуму о присоединении к России в конце года.
- В настоящее время Россия классифицирует оккупированные территории как находящиеся под временной «военно-гражданской администрацией». Местные власти, вероятно, принуждают население раскрывать персональные данные для составления списков избирателей.
Великобритания в войне официально поддерживает Украину
Заявление Красного Креста об обстреле колонии с военнопленными в Еленовке
Международный комитет Красного Креста предложил помощь в эвакуации раненых и безвозмездной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской экспертизы. Организация запросила доступ к пострадавшим для выяснения состояния их здоровья.
Нашим приоритетом сейчас является обеспечение того, чтобы раненые получали жизненно необходимую помощь, и чтобы с телами тех, кто погиб, вели себя достойно.
Во всей Украине с утра объявлена воздушная тревога
Евросоюз вдвое сократил долю закупок российского газа
«До начала войны эта доля составляла 40%, а сейчас — 20%», — заявил верховный комиссар по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель. По словам дипломата, невозможно «требовать полностью прекратить закупки газа за одну ночь», потому что ЕС «не может творить чудеса».
Что происходило ночью в регионах Украины
- Российские военные выпустили 80 снарядов из «Градов» по Никополю и Красногригорьевской общине в Днепропетровской области, сообщил глава военной областной администрации Валентин Резниченко. В результате в Никополе был уничтожен один частный дом, еще 15 повреждены, а также выведена из строя электросеть. Около тысячи человек остались без света. Есть разрушения на двух местных предприятиях.
- Ночью подвергся обстрелу один из спальных районах Николаева, рассказал глава областной администрации Виталий Ким. Погиб один человек, еще шестеро ранены. Многие многоэтажные дома получили значительные повреждения.
- Нанесены ракетные удары по Харькову, сообщает мэр города Игорь Терехов. По его данным, один из обстрелов пришелся по учебному заведению в Слободском районе. Там начался пожар. О пострадавших информации нет.
- В Славянске в результате обстрела пострадал автовокзал и соседние здания, обошлось без жертв, заявил мэр города Вадим Лях.
В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Брянский губернатор заявил об очередном обстреле со стороны Украины
Как пишет в своем телеграм-канале Александр Богомаз, утром 30 июля под артиллерийский обстрел попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. По данным чиновника, в результате повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений. О пострадавших не сообщается.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Владимир Зеленский потребовал реакции ООН и Красного Креста на гибель украинских военнопленных в Еленовке
Вот что президент Украины сказал по поводу обстрела колонии в своем ежедневном обращении к нации:
Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших… Когда защитники «Азовстали» выходили с завода, ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов… Теперь гаранты должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных
Добавлю, должно быть четкое юридическое признание России государством — спонсором терроризма. Особенно я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки — решение нужно сейчас.
Украинская дипломатия вынесла информацию о российском ударе по Еленовке на самый высокий международный уровень. Совбез ООН проинформирован. Все участники международных отношений будут знать, что произошло на самом деле. России никого не удастся обмануть.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Харьковском направлении враг вел артиллерийский обстрел в районах Харькова, Прудянки, Черкасских Тишек, Борщевой, Лесного, Коробочкиного, Мосьпанова и Старого Салтова.
- На Славянском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушевахи, Карнауховки, Долины и Адамовки. Вел штурмовые действия в районах Бражевки и Дмитровки, успеха не имел, отошел.
- На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северска, Спорного и других населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного.
- На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Майское, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудар в районе Соледара. Вел штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцева и Вершины продолжаются боевые действия.
- На Авдеевском направлении россияне обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опросного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского. Враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.
- На Новопавловском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времовка, Новоселка и Новополь. Вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел, отошел. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.
- На Запорожском направлении враг осуществляет обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Орехов, Новоандреевка и Каменское. Нанес авиаудар возле Новомихайловки и Малых Щербаков.
- На Южнобужском направлении противник совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Осокоровка, Токарево, Карьерное, Ивановка, Лозовое, Великое Артаково, Кобзарцы, Шевченково, Широкое, Посад-Покровское, Украинка, Партизанское, Николаев и Днепровское. Нанес авиаудары вблизи Новогригорьевки и Андреевки.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Здравствуйте. Сегодня 157-й день войны в Украине. Как всегда, «Медуза» будет следить за основными событиями, происходящими в стране и в мире, в режиме онлайн. Спасибо, что остаетесь с нами.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.