Война Сто пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 июля читайте здесь.

Главные новости последних часов:

В результате ракетного удара по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека. Украина и Россия обвиняют в обстреле друг друга. Зеленский потребовал реакции от ООН и Красного Креста.

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию.

Офис генпрокурора Украины начал расследование из-за видео с пытками военного в украинской форме.

Евросоюз вдвое сократил долю закупок российского газа, заявил Жозеп Боррель.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров впервые с начала войны поговорили по телефону.

Российскому военному Вадиму Шишимарину, приговоренному к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Украины, заменили наказание на 15 лет лишения свободы.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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