«Проведение спецоперации связано с издержками и разрушениями». Путин поручил позаботиться о жителях Донбасса

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Владимир Путин поручил правительству помочь самопровозглашенным республикам Донбасса в восстановлении жилой и гражданской инфраструктуры, чтобы «люди провели зиму в нормальных, человеческих условиях». Об этом он заявил на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

«Мы в соответствии с нашими международными обязательствами оказываем помощь и Луганской народной республике, и Донецкой народной республике, проводим, как известно, специальную военную операцию. Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, прямо надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями», — цитирует слова президента сайт Кремля.

Хуснуллин в свою очередь заявил, что правительство уже на 85% закончило обследование всего жилого фонда в Донбассе. «Все, что можем восстановить, все восстановим. Все, что не можем восстановить, будем строить», — заявил он.

По его словам, тем, кто остался без жилья, будут предлагаться сертификаты с возможностью купить недвижимость «на территории Донецкой Республики в любом населенном пункте». А на ремонт старого жилья будут выделять сертификаты из расчета по шесть тысяч рублей на квадратный метр.

Вице-премьер также представил план полного восстановления разрушенного Мариуполя в течение трех лет. «Могу сказать, что мы в этом году 90 объектов социальной инфраструктуры: садики, школы, больницы, — мы все восстановим, — рассказал он.

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