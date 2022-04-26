Магазины OBI возобновляют работу в РФ после того, как немецкий владелец объявил о продаже российского бизнеса

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В России возобновляют работу магазины товаров для дома и ремонта OBI. Первым — в среду, 27 апреля — откроется «OBI Ходынское поле», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ретейлера.

До 11 мая планируется возобновить работу всех гипермаркетов в РФ, а также сайта и мобильного приложения (пока только «в информационном режиме»). О запуске интернет-магазина будет сообщено дополнительно.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал возобновление работы магазинов OBI «позитивным сигналом рынку и другому иностранному бизнесу».

Немецкая OBI GmbH после вторжения России в Украину, как и многие другие компании, объявила о приостановке работы на российском рынке. OBI были закрыты.

В конце марта директор по закупкам OBI в России Максим Суравегин заявил, что гипермаркеты сети снова откроются в течение двух недель. Немецкий офис назвал эти данные «спекуляциями» и отключил IT-систему в российских магазинах.

12 апреля стало известно, что российские магазины OBI будут переданы в доверительное управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу для продажи новому инвестору. Имя инвестора пока не раскрывается. «Коммерсант» писал, что возможность покупки российских магазинов рассматривают структуры казахского холдинга Asadel, которые развивают бренд OBI в Казахстане по франшизе.

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