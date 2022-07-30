В российских школах появятся классные часы, посвященные «ценностям российского общества»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В школах России появятся классные часы, которые будут посвящены «ценностям российского общества». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова.

Чиновник рассказал, что такие классные часы появятся уже с сентября ближайшего учебного года, и Минпросвещения «исходит из того, что они будут во всех школах».

«Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием „Разговоры о важном“ проводить», — сказал он.

Новиков отметил, что такие классные часы будут проводиться в разных формах в зависимости от возраста школьников.

С начала учебного года во всех школах страны также еженедельно будут проводиться церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. На закупку символики из федерального бюджета был выделен почти миллиард рублей.