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Правительство России выделит миллиард рублей на закупки флагов и гербов РФ для школ

Источник: Правительство РФ

Правительство России выделит из федерального бюджета более 970 миллионов рублей на закупку государственной символики для российских школ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

На выделенные деньги школы должны будут купить флаги и гербы РФ, а также флагштоки.

До конца года новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тысяч школ в 31 регионе, а к 2024 году — все общеобразовательные организации страны.

Минпросвещения 9 июня утвердило стандарт по поднятию государственного флага и исполнения гимна в российских школах. Церемонию планируют внедрить с 1 сентября во всех школах страны и проводить в начале каждой учебной недели.

С идеей поднимать флаг в российских школах выступил в конце марта помощник президента РФ Владимир Мединский. Ее поддержал президент Владимир Путин.

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