Владимир Мединский предложил воспевать в школах флаг России. Минпросвещения готово это обсудить

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Министерство просвещения РФ сообщило, что готово обсудить с экспертами предложение начинать учебный день в школах с воспевания России и ее государственных символов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения. Министерство готово обсудить предложения [о введении в школах воспевания России и ее государственных символов] с экспертным сообществом», — заявили в ведомстве.

Ранее 24 марта с таким предложением выступил глава Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский. Он предложил «прямо сейчас, прямо сегодня» перенять опыт США, где «во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага», и ввести аналогичную систему в России.

Мединский заявил об этом на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения. Члены комиссии единогласно поддержали предложение помощника президента.

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