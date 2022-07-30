Минобороны РФ опубликовало поименные списки погибших и раненых в результате удара по колонии в Еленовке

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Минобороны России опубликовало поименные списки украинских военнопленных, погибших и раненых в результате ракетного удара по Еленовке.

В списке погибших — 50 человек, в списке раненых — 73 человека. В ведомстве уточнили, что непосредственно в результате атаки погибли 48 человек (их тела уже извлечены из-под завалов), еще двое умерли по дороге в больницу.

В Минобороны также сообщили, что всего в момент удара в колонии находились 193 пленных. «Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ранее представители самопровозглашенной ДНР сообщали о 53 погибших и 75 раненых.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Россия и ДНР возлагают ответственность за удар на Украину. Колония находится на территории, подконтрольной ДНР, более чем в 20 километрах от линии фронта.

Украина отрицает обвинения. Генштаб ВСУ заявлял, что удар по колонии нанесли российские военные, чтобы «скрыть пытки заключенных и казни».

Читайте также

По колонии в Донбассе, где содержались украинские пленные, нанесен ракетный удар. Генштаб ВСУ утверждает, что это сделала Россия. Минобороны РФ обвиняет украинцев

Читайте также

По колонии в Донбассе, где содержались украинские пленные, нанесен ракетный удар. Генштаб ВСУ утверждает, что это сделала Россия. Минобороны РФ обвиняет украинцев