Перейти к материалам

Латвия возобновила закупку газа в России через посредника

Источник: Delfi

Оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze возобновил закупку природного газа из России, пишет Delfi.

Глава компании Айгарс Калвитис заявил, что закупки производятся не напрямую у «Газпрома», а через посредника в евро. Назвать имя поставщика он отказался, ссылаясь на то, что это «коммерческая информация».

После начала войны в Украине поставки российского газа в Латвию несколько раз прерывались и прекращались, но с середины июня они стали увеличиваться, отмечает Delfi.

14 июля Сейм Латвии принял решение полностью запретить поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. 

С 1 апреля власти России потребовали, чтобы «недружественные страны», к которым российские власти относят в том числе все государства Евросоюза, осуществляли расчеты по поставкам газа в российских рублях, иначе экспорт газа будет прекращен. Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды уже отказались от этих условий Москвы.

Читайте также

«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» еще сильнее — а ЕС принял план экономии на зиму. Чем Европа собирается заменить российский газ? И сможет ли вообще это сделать?

Читайте также

«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» еще сильнее — а ЕС принял план экономии на зиму. Чем Европа собирается заменить российский газ? И сможет ли вообще это сделать?