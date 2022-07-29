Латвия возобновила закупку газа в России через посредника

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Оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze возобновил закупку природного газа из России, пишет Delfi.

Глава компании Айгарс Калвитис заявил, что закупки производятся не напрямую у «Газпрома», а через посредника в евро. Назвать имя поставщика он отказался, ссылаясь на то, что это «коммерческая информация».

После начала войны в Украине поставки российского газа в Латвию несколько раз прерывались и прекращались, но с середины июня они стали увеличиваться, отмечает Delfi.

14 июля Сейм Латвии принял решение полностью запретить поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

С 1 апреля власти России потребовали, чтобы «недружественные страны», к которым российские власти относят в том числе все государства Евросоюза, осуществляли расчеты по поставкам газа в российских рублях, иначе экспорт газа будет прекращен. Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды уже отказались от этих условий Москвы.

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