Война Сто шестьдесят первый день
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Ежедневный обзор британской разведки
- После украинского удара по российскому поезду с амуницией в Херсонской области маловероятно, что железнодорожное сообщение между Херсоном и Крымом продолжает работать. Российские силы могут починить железную дорогу в течение нескольких дней, но она остается уязвимым звеном для российских войск и их путей снабжения из Крыма.
- Россия заявляет об использовании в гражданских целях паромной переправы, недавно организованной через Днепр в Херсоне вместо поврежденного Антоновского моста. В то же время, почти наверняка российские военные будут использовать ее для переброски войск и материально-технического обеспечения.
- Вероятно, в ближайшее время стоит ждать увеличения попыток со стороны мирных жителей покинуть Херсон и его окрестности на фоне продолжающихся боевых действий и усугубления ситуации с поставками продовольствия. Это создаст нагрузку на транспортные маршруты и, вероятно, приведет к ужесточению мер по контролю за движением.
Великобритания в этой войне официально поддерживает Украину.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
В Херсонской области начали принимать заявления украинцев на получение гражданства РФ без местной прописки, заявила замглавы временной пророссийской администрации Екатерина Губарева.
Документы принимают на основании указа Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ для жителей Украины.
В Белгородской области закроют школы и детские сады в приграничных с Украиной районах
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Речь идет об учебных заведениях в пяти муниципальных образованиях — Красной Яруге, Грайвороне, Борисовке, Белгородском и Шебекинском районах и округах. Дети будут посещать школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями, добавил Гладков.
Школы и детские сады, находящиеся в четырех приграничных муниципальных образованиях — Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка — с 1 сентября будут работать в привычном формате.
Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России
На этот раз запрет продлен до 11 августа.
Власти сообщили о ночных обстрелах Николаева
Николаев обстреляли дважды — в девять вечера и в пять утра, сообщил глава области Виталий Ким. По его словам, поврежден причал, промышленное предприятие, жилые дома, гаражный кооператив, супермаркет и аптека.
О погибших не сообщается.
Покровск, Донецкая область
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