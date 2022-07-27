Поставка газа по «Северному потоку» сократилась до 20% мощности газопровода. «Газпром» объяснял это отключением еще одной турбины

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Прокачка газа по газопроводу «Северный поток — 1» утром 27 июля сократилась до примерно 20% от номинальной мощности трубы, заявила немецкая газотранспортная компания Gascade.

«Газпром» два дня назад анонсировал, что с 27 июля суточный объем прокачки газа по «Северному потоку» составит 33 миллиона кубометров, или 20% плановой мощности. Компания объяснила это выводом из эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока — 1» на компрессорной станции «Портовая».

На фоне снижения поставок по «Северному потоку» в Европе растут цены на газ. 26 июля они впервые с марта превысили 2200 долларов за тысячу кубометров, а 27 июля достигли 2350 долларов за тысячу кубометров.

В середине июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку — 1» до 40% от номинальной мощности, заявив, что Канада из-за санкций не возвращает после ремонта одну из турбин для газопровода. Власти Канады в итоге разрешили вернуть турбину по просьбе Германии.

С 10 до 21 июля «Северный поток» был остановлен на плановое техническое обслуживание. В Европе предполагали, что с 22 июля Россия не возобновит поставки по нему, но эти опасения не подтвердились. Правда, поставки по газопроводу остались на уровне 40% от плановой мощности.

К 21 июля, когда газопровод возобновил работу, возвращенная из Канады турбина все еще не была передана «Газпрому». По информации агентства Reuters, агрегат застрял в Германии, потому что российская сторона не дала разрешение на его транспортировку.

Президент России Владимир Путин говорил, что в конце июля на ремонт будет отправлена еще одна турбина для «Северного потока». Если к этому моменту «Газпром» не получит переданную из Канады турбину, то по «Северному потоку» можно будет перекачивать только 30 миллионов кубометров газа в сутки (20% мощности) вместо 60 (40% мощности), объяснял Путин.

26 июля страны ЕС договорились, что с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года сократят потребление газа на 15%. Как заявил Совет ЕС, это сделано, «чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия».

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