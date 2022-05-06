WSJ: китайские Lenovo и Xiaomi без публичных объявлений сворачивают бизнес в России из-за санкций
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Китайские технологические компании под давлением санкций и поставщиков сокращают присутствие на российском рынке, не объявляя об этом публично, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания называют в числе таких компаний Lenovo, выпускающую персональные компьютеры, и производителя смартфонов и электроники Xiaomi. В отличие от западных компаний, китайский бизнес избегает публичных заявлений о сокращении поставок или вторжении России в Украину, поскольку официальный Пекин выступает против санкций Запада в отношении РФ, отмечает WSJ.
При этом есть исключения: китайский производитель дронов DJI сделал необычный шаг, заявив в апреле о приостановке деятельности как в России, так и в Украине.
В марте экспорт китайской технологической продукции в Россию сильно сократился по сравнению с февралем, пишет газета. Так, поставки ноутбуков сократились более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети, базовых станций — на 98%. При этом WSJ отмечает, что торговля Китая со всем миром была нарушена в том числе из-за карантина в Шанхае, вызванного вспышкой ковида.
Сворачивание поставок из Китая в Россию последовало за несколькими раундами санкций, которые США, Евросоюз и их партнеры ввели против РФ из-за вторжения в Украину. Вашингтон также пригрозил мерами против Пекина в случае поддержки Москвы.
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Как рассказали источники WSJ, крупные американские производители чипов требуют от китайских партнеров соблюдения новых правил и гарантий того, что их продукция в конечном итоге не попадет в Россию. Как минимум один американский производитель в марте отправил письмо своим клиентам с требованием соблюдать ограничения, рассказали источники.