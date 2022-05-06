WSJ: китайские Lenovo и Xiaomi без публичных объявлений сворачивают бизнес в России из-за санкций

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Китайские технологические компании под давлением санкций и поставщиков сокращают присутствие на российском рынке, не объявляя об этом публично, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания называют в числе таких компаний Lenovo, выпускающую персональные компьютеры, и производителя смартфонов и электроники Xiaomi. В отличие от западных компаний, китайский бизнес избегает публичных заявлений о сокращении поставок или вторжении России в Украину, поскольку официальный Пекин выступает против санкций Запада в отношении РФ, отмечает WSJ.

При этом есть исключения: китайский производитель дронов DJI сделал необычный шаг, заявив в апреле о приостановке деятельности как в России, так и в Украине.

В марте экспорт китайской технологической продукции в Россию сильно сократился по сравнению с февралем, пишет газета. Так, поставки ноутбуков сократились более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети, базовых станций — на 98%. При этом WSJ отмечает, что торговля Китая со всем миром была нарушена в том числе из-за карантина в Шанхае, вызванного вспышкой ковида.

Сворачивание поставок из Китая в Россию последовало за несколькими раундами санкций, которые США, Евросоюз и их партнеры ввели против РФ из-за вторжения в Украину. Вашингтон также пригрозил мерами против Пекина в случае поддержки Москвы.

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Как рассказали источники WSJ, крупные американские производители чипов требуют от китайских партнеров соблюдения новых правил и гарантий того, что их продукция в конечном итоге не попадет в Россию. Как минимум один американский производитель в марте отправил письмо своим клиентам с требованием соблюдать ограничения, рассказали источники.

поможет ли китай россии в условиях западных санкций

Китай во время войны занимает то сторону России, то Украины. Так что же он думает на самом деле? Пекин поможет Москве обойти санкции? Весь российский газ теперь получат китайцы?

поможет ли китай россии в условиях западных санкций

Китай во время войны занимает то сторону России, то Украины. Так что же он думает на самом деле? Пекин поможет Москве обойти санкции? Весь российский газ теперь получат китайцы?

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