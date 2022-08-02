Война Сто шестидесятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 августа можно почитать здесь.

Главные новости:

Центробанк оценил в 4,3% падение ВВП во втором квартале.

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает гражданам «недружественных стран» усыновление детей-сирот из России.

Из порта Одессы вышло первое с начала войны судно с украинским зерном.

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2023 года.

В июле 80 россиян подали заявки на визы в Украину. Пока ни одна заявка не одобрена, заявила Государственная пограничная служба Украины.

Великобритания и ЕС ослабили запрет на страхование морских перевозок российской нефти из-за опасений энергетического кризиса.

Российские суды начали отменять решения о депортации граждан Украины «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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