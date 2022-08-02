Война Сто шестидесятый день. Онлайн «Медузы»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 августа можно почитать здесь.
Главные новости:
- Центробанк оценил в 4,3% падение ВВП во втором квартале.
- В Госдуму внесли законопроект, который запрещает гражданам «недружественных стран» усыновление детей-сирот из России.
- Из порта Одессы вышло первое с начала войны судно с украинским зерном.
- Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2023 года.
- В июле 80 россиян подали заявки на визы в Украину. Пока ни одна заявка не одобрена, заявила Государственная пограничная служба Украины.
- Великобритания и ЕС ослабили запрет на страхование морских перевозок российской нефти из-за опасений энергетического кризиса.
- Российские суды начали отменять решения о депортации граждан Украины «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
РФ направила генсеку ООН данные об использовании войсками Украины запрещенных противопехотных мин-«лепестков», сообщает РИА Новости.
Несколько дней назад, заявляли представители самопровозглашенной ДНР, украинские военные обстреляли Донецк кассетными боеприпасами с минами-«лепестками». Пострадали несколько человек.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Здравствуйте! Война продолжается 160 дней, все это время мы ведем трансляцию, в которой рассказываем о происходящем в Украине и вокруг нее. Спасибо, что вы нас читаете.