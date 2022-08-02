Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань

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Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Суншань в Тайбэе. Это первый за 25 лет визит спикера Палаты представителей США на .

Незадолго до посадки самолета китайские СМИ распространили сообщения о том, что китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив.

Американская делегация во главе с Пелоси на одну ночь забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt в Тайбэе, сообщил местный телеканал «Саньли» со ссылкой на источники. По его данным, в отеле и на прилегающей к нему территории усилили меры безопасности.

Ожидается, что Пелоси пробудет на Тайване до 17:00 (12:00 мск) 3 августа. За время визита она проведет пресс-конференцию в отеле, встретится с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и представителями местных политических партий.

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31 июля делегация США во главе с Нэнси Пелоси отправилась в тур по Азии. Официально в программе поездки заявлены визиты в Малайзию, Сингапур, Японию и Южную Корею. Ранее СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей США также может посетить Тайвань вопреки предостережениям Белого дома.

Против возможного визита Пелоси на Тайвань резко выступил Китай, который считает остров своей территорией. Председатель КНР Си Цзиньпин предостерег президента США Джо Байдена от «игры с огнем» по теме Тайваня. 2 августа Китай в преддверии визита Пелоси начал незапланированные военные учения в ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь.

В Кремле заявили, что азиатское турне Пелоси с возможным посещением Тайваня «носит сугубо провокационный характер» и ведет к росту напряженности в регионе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «чувствительное отношение» Китая к этому визиту оправдано, в Москве солидарны с Пекином.

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