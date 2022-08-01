CNN: Нэнси Пелоси все-таки посетит Тайвань вопреки предостережениям Белого дома

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все-таки посетит Тайвань в рамках своего тура по странам Азии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в руководстве Тайваня и США.

Пелоси собирается прилететь на остров вопреки предостережениям Белого дома. По данным одного из источников CNN, она планирует остаться на Тайване на одну ночь.

Когда это произойдет — неясно. Сейчас Пелоси находится в Сингапуре.

Официально в программе азиатского тура Пелоси заявлены Малайзия, Сингапур, Япония и Южная Корея.

Визиту Пелоси на Тайвань резко противится Китай, который считает остров своей территорией. В китайских соцсетях распространялись призывы сбить самолет Пелоси, если он окажется в тайваньском воздушном пространстве. Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом призывал Вашингтон «не играть с огнем».

Пелоси может стать первым за 25 лет спикером Палаты представителей Конгресса США, посетившим Тайвань.

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