Нэнси Пелоси, кажется, собиралась посетить Тайвань. Китайский пропагандист пригрозил, что ее самолет будет сбит Лайнер спикера Палаты представителей США приземлился на Гавайях

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Нэнси Пелоси на пресс-конференции 29 июля RS / MPI / Capital Pictures / Scanpix / LETA

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в поездку по странам Азии. В последние несколько дней СМИ писали, что в ходе визита Пелоси может посетить , и эти слухи усилили напряженность между США и Китаем.

Впервые о том, что Пелоси — формально третий человек в США после президента и вице-президента — может посетить Тайвань, написала 19 июля газета The Financial Times. По данным издания, Китай по неофициальным каналам предупреждал США о «серьезных последствиях» при таком развитии событий; позже в Пекине официально подтвердили эту информацию.

Власти США планы по посещению Пелоси Тайваня не подтверждали и не опровергали — в официальной программе визита до сих пор значатся только Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур. Сама Пелоси также отказывалась отвечать на вопросы относительно посещения Тайваня. Источники в ее окружении 28 июля утверждали, что окончательное решение об этом еще не принято.

В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом США Джо Байденом предостерег того от «игры с огнем» по теме Тайваня, сообщали в Пекине. Си напомнил Байдену, что США должны уважать . Тогда же китайская армия начала ранее необъявленные учения в провинции Фуцзянь, отделенной от Тайваня проливом.

Издание Politico написало, что в Пентагоне, в свою очередь, продолжали готовиться к визиту Пелоси на Тайвань и в качестве одной из опций рассматривали возможность ее полета на военном самолете. Вслед за этим 29 июля влиятельный китайский провластный журналист, бывший главный редактор издания Global Times Ху Сицзинь написал в соцсетях, что если американские истребители сопроводят самолет Пелоси на Тайвань, это будет вторжением — и что в таком случае китайские самолеты могут быть подняты в воздух, чтобы заставить американцев покинуть воздушное пространство. «Если этого будет недостаточно, я думаю, будет нормальным сбить самолет Пелоси», — подчеркнул он.

Самолет Пелоси вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд утром 30 июля по московскому времени. За его полетом на сервисе FlightRadar24 в прямом эфире следили около 60 тысяч человек. Около 17:00 он приземлился на Гавайях. После этого FlightRadar24 отключил возможность отслеживать передвижения борта.

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