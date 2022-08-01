Война Сто пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 июля можно почитать здесь, главные фото предыдущего дня — посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

Из порта Одессы вышло первое с начала войны судно с украинским зерном.

Великобритания и ЕС ослабили запрета на страхование морских перевозок российской нефти из-за опасений энергетического кризиса.

Российские суды начали отменять решения о депортации граждан Украины «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения».

Киносеть «Синема парк» и «Формула кино» будет показывать российские фильмы вместе с голливудскими. В первый такой «кинопродукт» вошла картина «Миньоны: Грювитация», которую официально не допустили к показу в России.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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