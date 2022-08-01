Война Сто пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 июля можно почитать здесь, главные фото предыдущего дня — посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- Из порта Одессы вышло первое с начала войны судно с украинским зерном.
- Великобритания и ЕС ослабили запрета на страхование морских перевозок российской нефти из-за опасений энергетического кризиса.
- Российские суды начали отменять решения о депортации граждан Украины «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения».
- Киносеть «Синема парк» и «Формула кино» будет показывать российские фильмы вместе с голливудскими. В первый такой «кинопродукт» вошла картина «Миньоны: Грювитация», которую официально не допустили к показу в России.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Закончился 158-й день войны. Вот его главные фотографии
31 июля Минобороны РФ сообщило о приглашении экспертов ООН и Красного Креста принять участие в расследовании гибели военнопленных в Еленовке. В МККК заявили, что сотрудников организации накануне не пустили в Еленовку. В штабе Черноморского флота в Севастополе произошел взрыв, были ранены шесть человек. В городе отменили праздничные мероприятия в честь дня военно-морского флота. В Николаеве в результате обстрела погиб один из самых богатых людей Украины Алексей Вадатурский. В Донецке на улицах были обнаружены противопехотные мины-«лепестки»: местные власти заявили, что их сбросили ВСУ, украинская сторона пока это официально не комментировала.
Россия с марта получила от западных стран 60 отказов в выдаче предполагаемых преступников
Об этом РИА Новости заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
«Например, если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено 4 отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте-июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам», — утверждает Тарабрин.
В конце июня генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что девять европейских стран отказались выдавать РФ обвиняемых в преступлениях, руководствуясь политическими мотивами.
Жену президента Ирландии раскритиковали за призыв возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией
Два сенатора парламента Ирландии от правящей партии потребовали от президента страны Майкла Хиггинса высказаться в поддержку Украины после того, как его жена Сабина Хиггинс опубликовала письмо с призывом возобновить российско-украинские переговоры, пишет The Irish Times.
Письмо Сабины Хиггинс было опубликовано на сайте официальной резиденции президента Ирландии на прошлой неделе и вызвало критику — в том числе среди представителей украинской диаспоры в стране. Спустя несколько дней оно пропало с сайта резиденции.
Россия возлагает на Украину вину за остановку мирных переговоров. Киев заявлял, что переговорный процесс может быть возобновлен, когда Украина укрепит свои позиции на поле боя.
За последние пять месяцев государство заказало больше боевых наград, чем за два предыдущих года
Как пишет «Коммерсант», первая после вторжения в Украину закупка наград (на сумму свыше 99 миллионов рублей) прошла в начале марта. В нее были включены 33 знака «Золотая Звезда» Героя России и семь орденов Святого Георгия, которые выдают в том числе за военные операции за рубежом.
В июне администрация президента заказала более тысячи орденов Мужества, 20 медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», по 100 медалей Суворова и «За отвагу», 50 медалей Ушакова и 104 медали Жукова. Общая сумма этих закупок превысила шесть миллионов рублей.
Глава Еврокомиссии призвала готовиться к ухудшению ситуации с поставками газа в ЕС
«Принимая во внимание, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки газа 12 государствам — членам [ЕС], мы все должны быть готовы к худшей ситуации», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Как ранее заявил верховный комиссар ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель, с начала войны в Украине доля российского газа в закупках Евросоюза была сокращена в два раза — с 40% до 20%.
В конце июля страны Евросоюза договорились снизить потребление газа на 15% на ближайший зимний сезон.
Сеть «Синема парк» и «Формула кино» начала показывать «кинопродукт» — российский фильм вместе с голливудским
В первый кинопродукт вошли российский мультфильм «Кощей. Начало» и голливудские «Миньоны: Грювитация». Доходами от показа кинопродукта сеть кинотеатров собирается делиться только с российскими прокатчиками и продюсерами.
Мировая премьера анимационного фильма «Миньоны: Грювитация» состоялась в июне. В России фильм официально в прокат не выходил. Российского прокатного удостоверения у новых «Миньонов» также нет.
В дальнейшем «Синема парк» и «Формула кино» планируют расширить предложение. В него, в частности, может быть включен «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию», заявил гендиректор киносети.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин — о планах отстроить оккупированный и разрушенный Мариуполь
- Первые жилые и социальные объекты на территории Мариуполя будут построены в сентябре.
- Все не полностью разрушенные исторические здания в центре города будут восстановлены.
- Мастер-план Мариуполя предполагает полную замену инженерной инфраструктуры.
- «Азовсталь» в Мариуполе может продолжить работу как технопарк.
- К 2025 году население города должно возрасти до 350 тысяч человек.
- Выделение средств на восстановление территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР ведется не в ущерб развитию регионов России.
Также под обстрелы попали Харьков и Днепропетровская область. Один человек погиб, трое ранены
В Харькове была обстреляна остановка общественного транспорта, сообщил мэр города Игорь Терехов. Два человека получили ранения, один из них позднее умер. «Обстреливать остановки общественного транспорта становится системой у российского агрессора», — отметил Терехов.
В Днепропетровской области от обстрелов пострадали Никопольский и Криворожский районы. «Более 60 приходов из „Градов“ по Марганцу и Красногригорьевской громаде», — заявил глава областной администрации Валентин Резниченко. Ранены две женщины, одна из них в тяжелом состоянии.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Российские войска обстреляли здание травмпункта в Николаеве
О последствиях обстрела рассказал мэр города Александр Сенкевич. По его словам, частично разрушено здание нового травмпункта. Также взрывной волной выбило окна в соседних лечебных отделениях. Персонал и пациенты не пострадали.
«Этот травмпункт мы открыли в конце 2019 года. Его возводили с нуля. Фактически это было первое здание лечебного учреждения, построенное в Николаеве за последние 20 лет. И это был один из самых современных травмпунктов Украины», — написал Сенкевич.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
«Нужно пересилить себя, заставить жить». Как оперный театр в Одессе работает под угрозой обстрелов
Одесский оперный театр — один из крупнейших в Украине. В начале войны часть его сотрудников записалась в тероборону, другая стала волонтерами, а третья — вступила в ВСУ. Но оставшиеся артисты все равно снимали спектакли и концерты на видео и выкладывали в свой ютьюб-канал, а кроме этого — выступали в госпиталях и военных частях. В середине июня зрители снова смогли увидеть артистов балета и услышать оперных певцов вживую: оборудовав бомбоубежище, театр стал ставить спектакли и давать концерты. «Медуза» рассказывает, как искусство помогает одесситам вспомнить о довоенной жизни.
Ежедневная сводка британской военной разведки
- В течение последних четырех дней Россия продолжала попытки тактического наступления в направлении Бахмута, к северо-востоку от Донецка, но продвигалась медленно.
- Как сообщили украинские власти на прошлой неделе, Россия, вероятно, перебрасывает значительные силы из Донбасса в южную Украину.
- Россия, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления в Донбассе после того, как ей не удалось добиться решающего оперативного прорыва по плану, которому она следовала с апреля.
- Вероятно, она определила свой Запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Киев.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Волынском и Польском направлениях замечено дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами Беларуси.
- На Славянском направлении в районе Мазановки разведывательная группа противника пыталась уточнить размещение украинских войск, но успеха не имела и отошла.
- На Бахмутском направлении шли бои по направлениям на Вершину и Соледар, российские войска отошли. При этом продолжается наступление ВС РФ в направлении Бахмута.
- На Авдеевском направлении ВСУ остановили российское наступление в направлении поселка Пески.
- Российские войска перегруппировываются на Запорожском направлении. Противник пытался провести разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имел.
- Также отмечается усиление российской группировки войск на Криворожском направлении.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Из порта Одессы вышло первое с начала войны судно с украинским зерном
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков, опубликовав видео отплывающего судна.
Оно вышло из порта Одессы с небольшим опозданием. Ранее турецкие власти сообщили, что оно отплывет в 08:30 по московскому времени.
Судно называется «Разони», оно перевозит 26 тысяч тонн кукурузы и следует в порт Триполи в Ливане.
22 июля Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции договорились о возобновлении экспорта украинского зерна по Черному морю. Его будут вывозить через порты «Одесса», «Черноморск» и «Южный».
Тренировка для гражданских на стрельбище во Львове
Главные новости последних часов
- За пять месяцев войны Россия атаковала гражданские объекты в Украине в 60 раз чаще, чем военные. Российские войска нанесли по гражданским объектам 17,3 тысячи ударов, по военным — около 300, заявил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
- Великобритания, которая договорилась с ЕС запретить страхование судов с российской нефтью, отложила этот запрет, пишет Financial Times. Пока британские власти запретили страховать лишь суда, идущие в само королевство, но не в третьи страны. В Великобритании расположен крупнейший рынок страхования Lloydʼs of London.
- Суды в России начали отменять решения о выдворении граждан Украины «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения», пишет «Коммерсант». Речь идет о людях, находящихся в центрах временного содержания иностранных граждан (в основном из-за нарушения миграционного законодательства).
- Импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам первого полугодия 2022 года упал на 34,4%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. Сильнее всего сократились поставки зарубежного виски (48%), водки (41,7%) и ликеров (36,6%).
- Участие России в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти важно для успеха соглашения, заявил новый генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс. В конце мая сообщалось, что некоторые члены организации изучают возможность исключения России из нефтяной сделки.
- В Евросоюзе начал действовать запрет на импорт российского угля.
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