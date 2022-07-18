Суд Петербурга второй раз не стал рассматривать протокол о «дискредитации» армии, составленный на музыканта Юрия Шевчука. Дело направили в Уфу

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Дзержинский районный суд Петербурга повторно отказался рассматривать протокол о «дискредитации» российской армии, составленный на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта в Уфе.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, дело музыканта направили в суд Башкирии для рассмотрения по месту совершения административного правонарушения.

Новый протокол на Шевчука по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ) составили 6 июля. 15 июля стало известно, что Дзержинский суд Петербурга его зарегистрировал.

«Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Это второй протокол, составленный в отношении Шевчука после концерта в Уфе, где музыкант, в частности, сказал: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».

Первый протокол на музыканта составили после концерта и по просьбе Шевчука направили на рассмотрение в Петербург. 30 мая Дзержинский суд отказался рассматривать дело и вернул его полиции, отметив, что в протоколе, среди прочего, «не было описано событие правонарушения».

В июле «Фонтанка» сообщила, что Шевчук попал в список российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. В апреле концерт ДДТ отменили в Тюмени. Шевчук тогда предположил, что это связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину.

Интервью Юрия Шевчука

«Русские — не рабы. Мы просто в оккупации» Юрий Шевчук в шоу «Скажи Гордеевой» — о запрете концертов ДДТ и отношении россиян к войне

Интервью Юрия Шевчука

«Русские — не рабы. Мы просто в оккупации» Юрий Шевчук в шоу «Скажи Гордеевой» — о запрете концертов ДДТ и отношении россиян к войне