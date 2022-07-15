Суд Петербурга повторно зарегистрировал протокол на Юрия Шевчука о «дискредитации» армии. Его составили из-за слов музыканта про войну и родину

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Дзержинский районный суд Петербурга повторно зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

В мае суд вернул протокол в полицию Уфы для устранения недостатков, поскольку полицейские в документах не описали «событие правонарушения» и не уточнили, в чем заключались «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Протокол в отношении Шевчука составили после концерта в Уфе, где музыкант, в частности, сказал: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».

В июле «Фонтанка» сообщила, что Юрий Шевчук попал в список российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными.

Интервью Шевчука в новом выпуске «Скажи Гордеевой»

«Русские — не рабы. Мы просто в оккупации» Юрий Шевчук в шоу «Скажи Гордеевой» — о запрете концертов ДДТ и отношении россиян к войне

Интервью Шевчука в новом выпуске «Скажи Гордеевой»

«Русские — не рабы. Мы просто в оккупации» Юрий Шевчук в шоу «Скажи Гордеевой» — о запрете концертов ДДТ и отношении россиян к войне