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Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук стал героем нового выпуска ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой». По словам Катерины Гордеевой, это интервью стало одним из самых сложных за всю историю проекта.

Мы начали снимать в марте 2022-го, почти сразу после начала войны: было трудно дышать и почти невозможно говорить. Тогда интервью не вышло, мы его отложили. Но в июне 2022-го решили договорить. Все о том же, о войне: можно ли к ней привыкнуть и чего это может стоить? Почему России нужны концерты ДДТ именно сейчас? Какие пишутся стихи, когда твоя Родина ушла на войну, и почему Шевчук остался, когда все уехали.

Скажи Гордеевой

Вот несколько ключевых цитат Юрия Шевчука из этого интервью.

Об отношении россиян к войне

Обыватель пытается о войне не думать, изгнать ее из своей души, из головы выкинуть. Война — она с нами сейчас есть, но между людьми она исчезает. Посмотри — сейчас на Невском масса веселого, красивого, великолепно одетого народа, туристов. Улыбаются солнцу. И войны нет. Такое же отношение к ней было когда-то [во время войны] в Чечне, а до этого в Афганистане. Где-то воюют наши ребята, но воюют не городские как правило, а деревенские, из рабочих кварталов, из дальних деревень, где жрать нечего и работы нет, вот они и воюют.

Если такая война начнется здесь в Питере, люди будут другими. Я просто боюсь этой мысли, что только вот это может их научить любить мир и ценить его. Думать о других людях так же, как о себе. Думать о других детях так же, как о своих. Думать о других городах так же, как о своих.

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О запрете концертов

Недолго музыка играла. Мы дали десяток концертов. Все залы, где мы выступали, были против войны. Про эту я в Екатеринбурге то же самое говорил, там на меня не настучали. А вот в Уфе случилось. Я вот что по этому поводу вспоминаю. Первый концерт ДДТ мы провели в Уфе в нефтяном институте в мае 1982 года. Это был первый и последний концерт ДДТ уфимского созыва. После этого нас запретили и закрыли по полной. И мы пели там «Не стреляй» как раз. Мир, любовь, рок-н-ролл. И через 40 лет — май, концерт в Уфе, и то же самое после концерта, нас закрывают. Слушай, это не мистика, нет? 40 лет ровно прошло — целая жизнь. Знаешь о чем это говорит? Что мы клевые, мы не изменились в главном. Что мы публике не врем своей и за это получаем по башке время от времени.

Мы бы сыграли и 40, и 50 еще концертов. Вначале было как-то неловко, не по себе, а потом, когда я увидел, как люди радуются друг другу, что их много. Может, я на себя одеяло тяну, но я считаю, что группа ДДТ именно сейчас нужна России на концертных площадках, потому что мы резко социальная группа, у нас много песен-размышлений и о Родине, и о прошлом, и о будущем. А это сейчас волнует многих.

И можно с этим соглашаться или нет, но мы должны сейчас играть именно в России, потому что на Западе хватает миротворцев, а вот здесь маловато. Поэтому когда нам закрыли концерты, это было самым жестоким ударом. Потому что нас лишили работы, важной и нужной работы. Потому что речь даже уже не о деньгах. Нам запретили выполнять свой долг перед страной. Говорить свои мысли. Делиться своим теплом с людьми.

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О россиянах

Хочу сказать, что русские — не рабы. Мы просто в оккупации. Нас расстреливают «Градом» и минами пропаганды, жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух. Но мы держимся, мы стоим, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами.

Еще одно важное интервью Шевчука

«Из нас делают пушечное мясо и нелюдей, из нас выбивают душу» Юрий Шевчук дал «Голосу Америки» большое интервью о войне. Вот несколько важных — и больших — цитат

Еще одно важное интервью Шевчука

«Из нас делают пушечное мясо и нелюдей, из нас выбивают душу» Юрий Шевчук дал «Голосу Америки» большое интервью о войне. Вот несколько важных — и больших — цитат