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Художник-мультипликатор Олег Куваев выпустил в ютьюбе антивоенный эпизод «Масяни» с резкой критикой российского вторжения в Украину. «Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну», — написал Куваев в описании серии. В эпизоде рассказывается о вторжении Китая в Россию. «Президент Китая» Вынь Суй Хим объяснил, что собирается «очистить Россию от фашистов». Китайские войска бомбят Москву, Петербург и другие города. Масяня, Хрюндель и их дети пытаются уехать из города, но попадают под обстрел и прячутся в подвале, а затем в метро. В мультфильме ракеты падают в Петербурге на Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, стрелку Васильевского острова. В конце мультфильма Масяня обращается к зрителям: «Простите, что мульт вышел не смешной, но какое на хрен веселье, когда столько людей гибнет каждый день. Я фигею».

Внимание. В видео присутствует ненормативная лексика.

Масяня. Эпизод 162. Санкт-Мариубург Masyanya Kuvaeva

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