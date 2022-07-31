Война Сто пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 июля читайте здесь.
Главные новости последних часов:
- В штабе Черноморского флота в Севастополе произошел взрыв. Ранены шесть человек. Взрывное устройство, по словам местных властей, доставил беспилотник.
- Российские войска обстреляли Николаев, Никополь и Харьков, заявили украинские власти.
- В Донецке на улицах обнаружены противопехотные мины-«лепестки». Местные власти заявляют, что их сбросили ВСУ, украинская сторона пока это официально не комментирует.
- Власти Украины объявляют обязательную эвакуацию из Донецкой области.
- Минобороны РФ заявило, что российская сторона пригласила экспертов ООН и МККК принять участие в расследовании гибели военнопленных в Еленовке. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал реакции на произошедшее в Еленовке от ООН и Красного Креста, как «гарантов жизни и здоровья военнопленных».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия вдоль государственной границы Украины, осуществляет систематические обстрелы позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений ВСУ.
- На Донецком направлении противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ведет штурмовые действия при поддержке штурмовой и армейской авиации.
- На Южнобугском направлении российские войска сосредоточивают усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений ВСУ на Криворожском направлении. Противник принимает меры по пополнению потерь и усилению войск.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют министерства обороны конфликтующих сторон. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Сети OBI и Starbucks в России сменили владельцев
По данным источников «Ведомостей», немецкая OBI 27 GmbH 27 июля подписала соглашение о продаже шести юридических лиц российской сети магазинов OBI. На первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max, а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса «третьим лицам». Будет ли это Лиокумович или кто-то еще, пока неизвестно, сообщает издание. Источники «Ведомостей» рассказали, что сумма сделки была символической — 1 евро.
Певец Тимур Юнусов (Тимати) сообщил о полном приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в партнерстве с бизнесменом Антоном Пинским, пишет ТАСС. Теперь новым владельцам предстоит решить, под каким названием и с каким логотипом продолжит работать сеть кофеен. По условиям сделки, им нельзя будет использовать бренд Starbucks.
OBI и Starbucks, также как и сотни других международных компаний, после начала вторжения в Украину приостановили работу на российском рынке, а затем решили уйти из России, продав свои активы.
В Севастополе праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ отменены из-за взрыва в штабе Черноморского флота, но в Кронштадте парад идет в соответствии с планом. В мероприятии лично принимает участие президент РФ Владимир Путин.
Минобороны РФ заявило, что российская сторона пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста принять участие в расследовании гибели военнопленных в Еленовке.
В заявлении Минобороны РФ подчеркивается, что такое решение принято «в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал реакции на произошедшее в Еленовке от ООН и Красного Креста, как «гарантов жизни и здоровья военнопленных».
По данным российской стороны, в колонии в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Россия утверждает, что удар по колонии нанесли ВСУ, украинская сторона эти обвинения отвергает.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что «хлопок» во дворе штаба Черноморского флота произошел около 6:00. Пострадали, по уточненным данным, шесть человек, двое из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных легкие ранения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Российские войска вновь обстреляли Харьков, Николаев и Никополь
Николаев в ночь на 31 июля подвергся, вероятно, самому сильному обстрелу с начала войны, заявил мэр города Александр Сенкевич. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
По Никополю в Днепропетровской области, по словам местных властей, ночью было выпущено до 50 снарядов из «Града», а утром — две ракеты.
Также сообщается об артиллерийском обстреле Зеленодольской громады в Криворожском районе и взрывах в Харькове, пишет «Суспильне».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
В штабе Черноморского флота в Севастополя произошел взрыв
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, взрывное устройство доставил беспилотник. Ранены пять человек — сотрудники штаба флота, погибших нет, заявил он.
Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ, который отмечается сегодня, из соображений безопасности отменены, добавил губернатор и попросил всех по возможности оставаться дома.
Спикер Одесской администрации Сергей Братчук уже успел назвать заявления о нападении на штаб флота «откровенной провокацией».
«Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время. Выдержки всем нам и мужества», — заявил Братчук (цитата по УНИАН).
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
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