Война Сто пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Сети OBI и Starbucks в России сменили владельцев

По данным источников «Ведомостей», немецкая OBI 27 GmbH 27 июля подписала соглашение о продаже шести юридических лиц российской сети магазинов OBI. На первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max, а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса «третьим лицам». Будет ли это Лиокумович или кто-то еще, пока неизвестно, сообщает издание. Источники «Ведомостей» рассказали, что сумма сделки была символической — 1 евро.

Певец Тимур Юнусов (Тимати) сообщил о полном приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в партнерстве с бизнесменом Антоном Пинским, пишет ТАСС. Теперь новым владельцам предстоит решить, под каким названием и с каким логотипом продолжит работать сеть кофеен. По условиям сделки, им нельзя будет использовать бренд Starbucks.

OBI и Starbucks, также как и сотни других международных компаний, после начала вторжения в Украину приостановили работу на российском рынке, а затем решили уйти из России, продав свои активы.