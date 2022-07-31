Служба государственной безопасности Латвии увидела риски в переезде в Ригу российских журналистов после начала войны

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Служба государственной безопасности Латвии сообщила, что видит риски в переезде в страну российских журналистов после начала войны в Украине.

Об этом говорится в ответе на запрос Латвийского радио, которое подготовило материал о приехавших журналистах из России. В нем, в частности, говорилось, что за пять месяцев в страну приехали более 200 российских журналистов и 23 средства массовой информации.

Полностью ответ выглядит так:

Служба государственной безопасности постоянно оценивает риски, которые вытекают из целенаправленных и систематических усилий России повлиять на информационное пространство и деятельности средств массовой информации. Государственная служба безопасности в курсе, что российские независимые СМИ начали работу в Латвии. Можем также отметить, что в связи с этим служба выявила риски и для безопасности латвийского информационного пространства, и риски, связанные с работой разведки, так как средства массовой информации традиционно входят в сферу интересов российских спецслужб. Обо всем этом служба безопасности проинформировала государственные должностные лица.

О каких именно рисках идет речь, в ответе Службы государственной безопасности на запрос Латвийского радио не уточняется.

В Латвии после начала войны, в числе прочих, начала работать редакция издания «Новая газета. Европа». Также в Риге находится одна из редакций телеканала , возобновившего вещание 18 июля после 137 дней перерыва. В июне Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил трансляции 80 российских каналов, которые оставались доступны на территории страны, одновременно была выдана лицензия на вещание "Дождя".

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