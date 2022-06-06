В Латвии запретили все российские телеканалы. И разрешили трансляцию «Дождя»
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Национальный совет Латвии по электронным СМИ объявил о запрете трансляции 80 российских каналов, которые до сих пор оставались доступны на территории страны, пишет Delfi.
Решение вступит в силу 9 июня. Под запрет попадают в основном каналы развлекательного характера: E TV, Иллюзион+, «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец», «Русский Иллюзион» и другие.
Запрет наложен в соответствии с новыми поправками в закон о СМИ, принятыми сеймом Латвии 26 мая. Они ограничивают работу программ иностранных государств, угрожающих суверенитету других стран.
Также совет по электронным СМИ выдал разрешение на вещание телеканалу «Дождь», приостановившему свою деятельность в России после начала войны в Украине. Это означает, что в будущем телеканал будет транслироваться из Риги, заявил председатель совета Иварс Аболиньш. «Дождь» появится в списке зарегистрированных в Латвии каналов 9 июня.