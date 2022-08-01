Минобороны РФ утверждает, что за месяц уничтожило в Украине шесть ракетных систем HIMARS. В США пока не подтвердили потерю ни одной из них

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Минобороны РФ на утреннем брифинге 1 августа объявило, что в Харькове уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. В заявлении Минобороны говорится, что они находились на территории завода «Украинские энергетические машины», по которому был нанесен «высокоточный удар».

Ранее российские военные объявляли об уничтожении четырех РСЗО HIMARS. 6 июля Минобороны РФ заявило, что уничтожило две пусковых установки HIMARS на территории самопровозглашенной ДНР, а 17 июля — еще одну возле города Покровск в Донецкой области. 22 июля Минобороны объявило, что с 5 по 20 июля были уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS.

В сообщениях Минобороны фигурировала «транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS», которой у этого оружия, поставляемого Украине из США, нет.

ВСУ ранее называли сообщения об уничтожении HIMARS «фейками», а представители Пентагона говорили, что не располагают данными, подтверждающими потерю хотя бы одной такой установки.

Информации о том, сколько всего РСЗО HIMARS на начало августа США передали Украине в рамках военной помощи, в открытых источниках нет.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, в том числе министерства обороны. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.

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