«Коммерсант» рассказал об отмене в России экзаменов английского языка IELTS

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Международная система оценки знания английского языка IELTS отменила все экзамены на территории России «в связи с обострением внешнеполитической обстановки» после войны в Украине. Письмо об этом получили те, кто планировал сдавать тест, сообщает «Коммерсант».

«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English», — говорится в письме.

Компания предложила оперативно перевести оплату за экзамен на курсы по подготовке к нему. В противном случае деньги будут заморожены до возобновления первых экзаменов в России. Когда их снова начнут проводить, в IELTS уточнить не смогли.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «спецоперации» в Украине. После этого иностранные компании из самых разных сфер начали массово покидать российский рынок. Среди прочих доступ к курсам для российских пользователей ограничила образовательная платформа Coursera.

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