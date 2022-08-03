Кадырову присвоили звание Героя ЛНР. В ответ глава самопровозглашенной республики Пасечник получил орден имени Ахмата Кадырова

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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник вручил награду Героя ЛНР главе Чечни Рамзану Кадырову. Церемония награждения прошла в Грозном, сообщает ТАСС.

Согласно указу Пасечника, Кадырову присвоили новое звание за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции».

Глава ЛНР также поблагодарил жителей Чечни за помощь в «противостоянии украинским нацистам», сообщает РИА Новости.

В свою очередь глава Чечни вручил Пасечнику и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, который тоже присутствовал на церемонии, ордена имени Ахмата Кадырова. Главу самопровозглашенной республики Донбасса наградили «за укрепление российской государственности и значительный вклад в отношения между Чечней и ЛНР», а Турчака — «за укрепление российской государственности».

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Рамзан Кадыров регулярно рассказывает в своем телеграм-канале о том, что военнослужащие из Чечни участвуют в войне в Украине. Их подразделения воюют в составе российских войск. Кроме того, глава Чечни постоянно комментирует ход военных действий.

В конце июля Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за «эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».