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В России начали закрываться магазины Huawei. Им нечего продавать

Источник: РИА Новости

Российские магазины, специализирующиеся на продаже продукции китайской компании Huawei, закрываются. Как сообщил источник РИА Новости, из 19 официальных магазинов, работавших в России до начала войны, уже закрылись четыре торговые точки, расположенные в Москве, Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону.

По словам собеседника агентства, основная причина закрытия заключается в дефиците продукции на складах, а также снижении спроса на смартфоны. В ближайшие месяцы, по прогнозам источника РИА Новости, магазины Huawei продолжат закрываться.

Источник, близкий к Huawei, подтвердил РБК, закрытие торговых точек, однако указал, что у китайской компании нет собственных магазинов в России, а ее продукцию продают российские партнеры. По словам собеседника издания, именно они и принимают решение о закрытии магазинов. Причиной закрытия торговых точек, сообщил он, стало отсутствие товаров, из-за чего содержать магазины стало невыгодно.

The Wall Street Journal в начале мая писала, что китайские технологические компании под давлением санкций и поставщиков сокращают присутствие на российском рынке, не объявляя об этом публично. Экспорт китайской технологической продукции в Россию после начала войны и санкций, которые наложили на Россию из-за вторжения в Украину, значительно сократился, отмечало WSJ. По данным издания, в марте по сравнению с февралем поставки ноутбуков китайских производителей снизились более чем на 40%, а смартфонов — почти на две трети.

В первом квартале 2020 года на продукцию Huawei приходилось 40% всех ввезенных в Россию смартфонов. Однако через год китайская компания уступила позиции, на ее долю тогда приходилось чуть более 3% импорта смартфонов.

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