Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях

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Россия и Турция переходят на частичную оплату российского газа в рублях. Договоренность об этом была достигнута на переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», — сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры лидеров двух стран длились чуть больше четырех часов. По итогам встречи, стороны приняли совместное заявление. О поставках газа в нем не говорится.

Среди прочего, РФ и Турция подчеркнули необходимость обеспечить выполнение стамбульских соглашений, включая беспрепятственный экспорт российского зерна, договорились наращивать объем торговли между странами, а также взаимодействие в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.

Кроме того, Путин и Эрдоган отметили, что важно сохранить политическое единство и территориальную целостность Сирии, а также подтвердили приверженность сотрудничеству в борьбе с террористическими организациями.

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С 1 апреля власти России потребовали, чтобы , к которым российские власти относят в том числе все государства Евросоюза, осуществляли расчеты по поставкам газа в российских рублях, иначе экспорт газа будет прекращен. Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды уже отказались от этих условий.

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