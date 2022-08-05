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Музыкант Сергей Шнуров и бизнесмен Евгений Пригожин посетили самопровозглашенную ЛНР. Об этом заявили в администрации города Стаханов.

В администрации сослались на пост в соцсетях актера — он выложил фотографию со Шнуровым и Пригожиным, одетыми в униформу защитного цвета. Фотография сделана в городе Ирмино, находящемся на территории, подконтрольной ЛНР, примерно в 40 километрах от линии фронта.

Пост был удален автором Инст @bolonev83

Сам Шнуров при этом в комментарии к посту Болонева в заявил, что его изображение на фото — подделка. Он также заявил, что якобы не знает выложившего фото актера.

Сергей Шнуров вернулся из отпуска и сейчас находится по работе в Турции, сообщил ТАСС пресс-секретарь группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин.

Как отмечает , фотография со Шнуровым, Пригожиным и Болоневым может быть результатом фотомонтажа. В частности, фото музыканта совпадает с его снимком с Петербургского экономического форума 2021 года.

Евгения Пригожина называют владельцем ЧВК Вагнера, бойцы которой, по многочисленным свидетельствам, принимают участие в войне в Украине.

В середине июля «Медуза» опубликовала расследование о российских наемниках в Украине, в котором, в частности, указывалось, что участие ЧВК Вагнера в боях было оценено как успешное, из-за чего Пригожин снова начал пользоваться благосклонностью президента России.

Вот это расследование

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине

Вот это расследование

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине