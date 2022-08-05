В ЛНР рассказали, что самопровозглашенную республику посетили Сергей Шнуров и Евгений Пригожин. Шнуров заявил, что его фото оттуда — поддельное
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Музыкант Сергей Шнуров и бизнесмен Евгений Пригожин посетили самопровозглашенную ЛНР. Об этом заявили в администрации города Стаханов.
В администрации сослались на пост в соцсетях актера Георгия Болонева — он выложил фотографию со Шнуровым и Пригожиным, одетыми в униформу защитного цвета. Фотография сделана в городе Ирмино, находящемся на территории, подконтрольной ЛНР, примерно в 40 километрах от линии фронта.
Сам Шнуров при этом в комментарии к посту Болонева в инстаграме заявил, что его изображение на фото — подделка. Он также заявил, что якобы не знает выложившего фото актера.
Сергей Шнуров вернулся из отпуска и сейчас находится по работе в Турции, сообщил ТАСС пресс-секретарь группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин.
Как отмечает телеканал «Настоящее время», фотография со Шнуровым, Пригожиным и Болоневым может быть результатом фотомонтажа. В частности, фото музыканта совпадает с его снимком с Петербургского экономического форума 2021 года.
Евгения Пригожина называют владельцем ЧВК Вагнера, бойцы которой, по многочисленным свидетельствам, принимают участие в войне в Украине.
В середине июля «Медуза» опубликовала расследование о российских наемниках в Украине, в котором, в частности, указывалось, что участие ЧВК Вагнера в боях было оценено как успешное, из-за чего Пригожин снова начал пользоваться благосклонностью президента России.