Актер Георгий Болонев, опубликовавший совместный снимок со Шнуровым из ЛНР, сообщил, что фотография поддельная

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Фотография, на которой, как утверждалось, музыкант Сергей Шнуров был запечатлен в городе Ирмино в самопровозглашенной ЛНР, оказалась поддельной. Об этом рассказал актер , опубликовавший снимок.

5 августа Болонев опубликовал совместный снимок со Шнуровым и бизнесменом Евгением Пригожиным, одетыми в униформу защитного цвета. СМИ обратили внимание на фотографию, когда о визите музыканта со ссылкой на пост актера сообщили в администрации города Стаханов. При этом сам Шнуров сразу назвал снимок подделкой, а журналисты предположили, что это фотомонтаж.

Вскоре Болонев удалил поддельную фотографию и опубликовал оригинал, признав фальсификацию. Актер объяснил, что выдал за Шнурова своего коллегу по фильму «Турист» Сергея Гарусова, потому что «прохожие узнавали в нем Шнурова».

Сергей Шнуров также прокомментировал внимание СМИ к поддельному снимку. «Так называемые журналисты дали очередные поводы помусолить в „новостях“ мою фамилию», — в частности заявил он.