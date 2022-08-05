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Посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило оформление всех виз для граждан РФ.

Единственным исключением, при котором посольство выдаст визу, станет необходимость поездки на похороны кого-либо из живущих в Латвии близких родственников.

В посольстве не пояснили, с чем связано такое решение.

Латвия еще весной 2022 года решила не выдавать россиянам туристические визы. При этом сохранялась возможность получить долгосрочные национальные визы для трудоустройства, а также краткосрочные визы по гуманитарным соображениям, которые в каждом случае рассматривались индивидуально.

Власти Латвии наряду с властями Эстонии в последние недели активно призывают Евросоюз полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ.

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