Посольство Латвии прекратило выдачу любых виз россиянам. Единственное исключение — похороны близких родственников
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Посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило оформление всех виз для граждан РФ.
Единственным исключением, при котором посольство выдаст визу, станет необходимость поездки на похороны кого-либо из живущих в Латвии близких родственников.
В посольстве не пояснили, с чем связано такое решение.
Латвия еще весной 2022 года решила не выдавать россиянам туристические визы. При этом сохранялась возможность получить долгосрочные национальные визы для трудоустройства, а также краткосрочные визы по гуманитарным соображениям, которые в каждом случае рассматривались индивидуально.
Власти Латвии наряду с властями Эстонии в последние недели активно призывают Евросоюз полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ.