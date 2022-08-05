В Нижнем Новгороде уволили лейтенанта Центра «Э», который отказался рассматривать обращения о «фейках» и «дискредитации» армии

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Руководство МВД в Нижнем Новгороде уволило сотрудника, который в марте-апреле допустил ряд нарушений при рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщило нижегородское издание «Время Н», ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД.

В ведомстве рассказали, что полицейского уволили из органов внутренних дел в июне 2022 года «в связи с грубым нарушением служебной дисциплины». По данным пресс-службы, нарушения выявили оперативники собственной безопасности МВД. Материалы проверки в отношении сотрудника направили в Следственный комитет.

«Время Н» отмечает, что, «по информации телеграм-каналов», речь идет о 24-летнем лейтенанте Центра «Э», который «неэффективно работал с экстремистским контентом в соцсетях».

4 августа Baza без ссылки на источник сообщила, что в Нижнем Новгороде из Центра «Э» уволили 24-летнего лейтенанта «Кирилла Б.». По данным издания, полицейский «недостаточно рьяно боролся с „экстремистскими“ постами» во «ВКонтакте», а также отказывался регистрировать жалобы на публикации в соцсетях о . После проверки, проведенной сотрудниками собственной безопасности, его уволили, а материалы проверки передали в СК.

Издание Astra, тоже без ссылки на источник, сообщило, что из нижегородского Центра по противодействию экстремизму уволили 24-летнего Кирилла Белоусова, который, получая жалобы на публикации в сети с критикой войны, обычно отправлял одно сообщение: «Обращение ваше некорректно, в связи с этим рассмотрение его считаю нецелесообразным». По данным Astra, один из заявителей написал на Белоусова донос, в отношении полицейского провели проверку. 2 июня его уволили, и «полицейского теперь проверяет местный СК».

Официально о том, что полицейского уволили из Центра «Э» из-за отказа регистрировать жалобы на «фейки» и «дискредитацию» армии, не сообщалось. Но, судя по всему, и ГУ МВД по Нижегородской области, и Baza, и Astra сообщили об одном и том же случае.

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Фото на обложке: slexp880 / Shutterstock.com