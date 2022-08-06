The Insider и Bellingcat назвали имя российского военного, который пытал и убил украинского военнопленного Они утверждают, что это 29-летний тувинец из батальона «Ахмат»

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Расследовательская группа и издание установили личность российского военнослужащего, который был снят на видео с пытками и убийством украинского военнопленного.

Речь идет о трех видео, которые в конце июля были опубликованы в прокремлевских телеграм-каналах. В роликах последовательно зафиксированы издевательства над мужчиной в украинской военной форме, предположительно попавшего в плен, а также его убийство. Как отмечают расследователи, личность убитого остается неизвестной, поскольку на видео его лицо не удается рассмотреть.

Внимание, далее описание сцен насилия

На первом видео два человека в военной форме удерживают на земле, предположительно, украинского военнопленного. В это время оператор и человек в ковбойской шляпе наблюдают за происходящим. На второй записи предполагаемый российский военный в ковбойской шляпе отрезает часть гениталий пленника канцелярским ножом. В третьем ролике пленного убивают выстрелом в голову. Стреляет, предположительно, человек в ковбойской шляпе.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

Проанализировав ролики, журналисты пришли к выводу, что они подлинные, не содержат видимых признаков редактирования или подделки. При этом в Bellingcat отмечают, что техническими средствами подлинность видео не может быть подтверждена из-за низкого разрешения и отсутствия метаданных.

Из-за качества роликов журналисты не смогли использовать ролики также для опознания участников убийства. Однако по характерной ковбойской шляпе и черному браслету они нашли главного участника этого преступления в других роликах лучшего качества, которые распространили прокремлевские медиа. На части роликов расследовательская группа также заметила белый седан с черной буквой Z на двери. Эта же машина появляется в роликах с убийством пленного.

В The Insider и Bellingcat пришли к выводу, что военный в шляпе служит в чеченском батальоне «Ахмат»: он часто появлялся с бойцами группы в одних и тех же видео прокремлевских изданий и телеграм-каналов. В том числе в ролике, снятом на территории завода «Азот» в Северодонецке.

Скриншоты из документального фильма прокремлевского ютьюб-канала «Расследования и портреты», на которых военный в шляпе находится в разных местах вместе с другими бойцами «Ахмата». Bellingcat

Получив из одного из роликов с бойцами «Ахмата» четкий потрет военного, журналисты, использовав несколько сервисов распознавания лиц, нашли его страницы в соцсетях. Как утверждают расследователи, это тувинец Очур-Суге Монгуш. Он родился в 1993 году. Ранее, судя по фотографиям из соцсетей, он работал в МЧС.

Журналистам удалось найти номер телефона Монгуша и поговорить с ним. Он отрицал причастность к пыткам, попавшим на видео, но подтвердил, что человек в ковбойской шляпе на записях с батальоном «Ахмат», в том числе на территории «Азота», — именно он. При этом Монгуш заявил, что такая шляпа есть у очень многих людей, а автомобиль, который фигурирует на видео с пытками, он никогда не видел.

Монгуш, с одной стороны, сообщил, что вернулся в Россию «более месяца назад» после службы в «Ахмате» в Украине. С другой — что никогда не держал в руках оружие, а просто сопровождал российских журналистов. При этом расследователи обнаружили в соцсетях несколько фотографий, где Монгуш демонстрирует оружие.

По словам военного, видео с его участием смонтировано. Сразу после появления ролика с убийством пленного, рассказал Монгуш, ему позвонили друзья-журналисты. Он сказал им, что ролик сфабрикован, тогда ему посоветовали явиться в ФСБ и показать командировочные листы, где указаны даты, когда он приехал и уехал.

Монгуш утверждает, что в ФСБ его продержали два дня, убедились, что видео сфабриковано, и потом рассказали, что вообще-то это видео было выложено ВСУ и попало в руки украинцев, когда они нашли преступника, изнасиловавшего 10-летнего ребенка.

Монгуш также настаивал на том, что в ФСБ ему сообщили место убийства пленного — санаторий «Приволье» в Луганской области. Расследователи пришли к такому же выводу, проанализировав ролики с убийством.

«Так или иначе, признания Монгуша очень важны: до разговора с ним было точно установлено, что человек на видео „ахматовцев“ с завода „Азот“ — это тот же, кто фигурирует на видео с истязанием, а также то, что очень похожий на этого истязателя человек по фамилии Монгуш воевал в „Ахмате“, но оставалась гипотетическая возможность, что в „Ахмате“ воюют два очень похожих человека монголоидной внешности. Однако признание Монгуша в том, что человек в шляпе на видео с территории завода „Азот“ — это он, исключает все последние сомнения», — отмечает The Insider.