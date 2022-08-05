Глава подконтрольной России администрации Херсонской области заявил о своей госпитализации. Его заменит бывший сотрудник ФСБ

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Главу «военно-гражданской администрации» оккупированной Херсонской области Украины Владимира Сальдо решили госпитализировать. Об этом он сам рассказал в своем телеграм-канале.

После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании.

Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации. Обсудив с председателем правительства, коллегами, решил согласиться с предложениями врачей.

По словам Сальдо, на время его отсутствия его обязанности будет выполнять председатель «правительства» Херсонской области Сергей Елисеев. Он был назначен на этот пост в начале июля. До этого Елисеев служил в органах ФСБ и работал в правительстве Калининградской области (с июля 2021 года он занимал должность первого заместителя председателя областного правительства).

Владимир Сальдо стал самым влиятельным херсонским политиком, поддержавшим российскую оккупацию. В 2002-2012 годах он был мэром Херсона, позднее — депутатом Верховной рады от партии Виктора Януковича. В марте 2022 года Сальдо утверждал, что «Херсон — это Украина», а в апреле был объявлен главой подконтрольной РФ областной администрации.

В середине июля главой «правительства» частично оккупированной Запорожской области Украины стал Антон Кольцов, который до этого был первым вице-губернатором Вологодской области.

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