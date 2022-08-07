«Он разжигает огонь в Украине». Бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Джо Байдена «военным преступником»

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Основатель и бывший вокалист группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью CNN, что считает президента США Джо Байдена «военным преступником», поскольку, по его мнению, американский лидер «разжигает огонь» в Украине.

Так Уотерс ответил на вопрос, почему музыкант включил Байдена в список «военных преступников», который транслируют во время его тура «This Is Not A Drill» («Это не учения») в Северной Америке.

Президент Джо Байден? Для начала он разжигает огонь в Украине — это тяжкое преступление. Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной, чудовищной войне, которая убивает, мы не знаем, сколько украинцев и русских.

Журналист CNN Майкл Смеркониш заявил, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону. Музыкант в ответ сказал, что эта война началась в 2008 году, в основном, из-за действий НАТО, продвинувшегося к границе с Россией, чего альянс обещал не делать.

Интервью Роджера Уотерса телеканалу CNN CNN

Во время тура Уотерса по Северной Америке, где он отыграл 15 концертов с начала июля, на экранах показывали портреты людей, которых музыкант включил в список «военных преступников». Рядом с портретом Байдена написано «Just getting started» («Только начинает»). Среди других участников списка Уотерса — 45-й президент США Дональд Трамп.

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После начала войны в Украине Уотерс заявил, что ему «отвратительно вторжение Путина в Украину», которое он назвал «преступной ошибкой» и «поступком гангстера». Музыкант призвал немедленно остановить огонь в Украине. В то же время он сказал, что сожалеет из-за того, что страны Запада «разжигают огонь, вливая оружие в Украину», вместо того, чтобы заниматься дипломатией. Тогда Уотерс не выступал с обвинениями против Байдена.

В прошлом Роджер Уотерс уже критиковал Джо Байдена. Так, в апреле 2020 года, незадолго до президентских выборов, Уотерс назвал Байдена , который никого не привлекает, пишет New Musical Express.

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