Зеленский подписал закон о коренных народах Украины. Среди них нет украинцев и русских

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины». Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Закон был инициирован самим Зеленским. Верховная Рада Украины одобрила его 1 июля.

Закон направлен на защиту интересов коренных народов Украины, которые определены как этнические группы, исторически сформировавшиеся на территории Украины, составляющие в стране этническое меньшинство и не имеющие своего государства за ее пределами.

Коренными в законе названы три народа, проживающих на территории Крыма, — крымские татары, крымчаки и караимы.

Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал закон о коренных народах Украины за то, что в нем не упоминаются русские. «Это вообще просто уму непостижимо. Испокон веков здесь жили русские люди, а теперь они объявляются там некоренными», — заявил он во время прямой линии 30 июня.

Читайте также

Русские не попали в число «коренных народов» Украины. Как так? 11 карточек

12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он подробно пояснил свои утверждения о том, что «русские и украинцы — один народ, единое целое». Зеленский, комментируя статью, заявил, что ему «приятно, что человек знает украинский язык».

Сатирический сайт «Панорама» сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу «распорядился в течение 24 часов довести до личного состава Вооруженных сил содержание статьи Владимира Путина об Украине». Позднее источник РБК сообщил, что Шойгу поручил включить статью Путина в темы занятий по военно-политической подготовке.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег