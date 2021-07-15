Военнослужащих обязали изучать статью Путина об Украине на занятиях по военно-политической подготовке

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Министр обороны России Сергей Шойгу приказал включить в качестве одной из тем занятий по военно-политической подготовке в армии статью президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны.

По словам собеседника РБК, из-за того, что у большого числа военнослужащих есть украинские корни или родственники на Украине, статья «вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». Из-за повышенного внимания ее решили включить в список обязательных тем.

Источник РБК также подчеркнул, что ключевой тезис статьи — о единстве русского, белорусского и украинского народов — «разделяется всеми российскими военнослужащими».

Статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» на русском и украинском языках была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней он подробно пояснил свои утверждения о том, что «русские и украинцы — один народ, единое целое».

Сам Путин объяснял, что решил написать статью из-за угрозы безопасности и «активизации работы по проекту „анти-Россия“». По его словам, он думал о ней несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя статью, заявил, что ему «приятно, что человек знает украинский язык». Он также отметил, что у него не было времени ознакомиться с материалом, но подчеркнул, что Путин проделал «глубокую работу».

12 июля сатирическое ИА «Панорама» сообщило, что Сергей Шойгу «распорядился в течение 24 часов довести до личного состава Вооруженных сил содержание статьи Владимира Путина об Украине».

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