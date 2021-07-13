«Началась активная работа по проекту „анти-Россия“». Путин объяснил, почему написал статью о единстве русских и украинцев

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Президент РФ Владимир Путин заявил телеканалу «Россия 24», что написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев» именно сейчас из-за угрозы безопасности и активизации работы по проекту «анти-Россия», пишет «Интерфакс».

Потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту «анти-Россия», и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства.

Президент рассказал, что давно решил подготовить статью и несколько месяцев думал об этом. «Название этого материала — статья. Это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья, это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах», — сказал он.

Путин отметил, что решил написать статью, потому что «ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями».

Он добавил, что России важно, чтобы не было угроз для страны. «А мы видим, что начинается военное освоение этой территории (Украины). Вот что нас беспокоит. Я уже высказывался об этом неоднократно. Я думаю, что и наши озабоченности, в конце концов, будут услышаны теми, кто это делает», — сказал российский президент.

12 июля на сайте Кремля вышла статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» на русском и украинском языках. В ней он разобрал свое недавнее утверждение о том, что «русские и украинцы — один народ, единое целое». Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя публикацию, сказал, что у него не было времени прочитать статью, но он увидел «глубокую работу».

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