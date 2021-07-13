«Приятно, что человек знает украинский язык». Зеленский ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев
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Приятно, что человек знает украинский язык (смеется). Думаю, если президент Российской Федерации начал писать на украинском, значит, мы все правильно делаем. У меня не было времени прочитать всю статью, но я увидел глубокую работу. Путин потратил действительно много времени. Остается только позавидовать, что президент такой большой страны может себе это позволить. На встречу со мной у Путина почему-то не хватает времени. Я не знал, на что он тратит время, а сейчас вижу результат. Хотя мы могли бы обсудить то, о чем он написал. Возможно, я бы предоставил ему материалы для новой статьи. Нас забывают, когда говорят про победу над фашизмом, но в других случаях вспоминают, что мы братский народ. Мне кажется, это не по-братски так поступать, больше похоже на Каина и Авеля (переходит на русский). Мы проанализируем эту статью. Если она написана на украинском, значит, надо, чтобы мы что-то ответили. Мы подумаем.
Это приблизительный пересказ слов Владимира Зеленского. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются дословными цитатами. Послушать полный ответ президента Украины (на украинском) можно тут.
Фото в анонсе: Сергей Супинский / AFP / Scanpix / LETA