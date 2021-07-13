«Приятно, что человек знает украинский язык». Зеленский ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев

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Приятно, что человек знает украинский язык (смеется). Думаю, если президент Российской Федерации начал , значит, мы все правильно делаем. У меня не было времени прочитать всю статью, но я увидел глубокую работу. Путин потратил действительно много времени. Остается только позавидовать, что президент такой большой страны может себе это позволить. На встречу со мной у Путина почему-то не хватает времени. Я не знал, на что он тратит время, а сейчас вижу результат. Хотя мы могли бы обсудить то, о чем он написал. Возможно, я бы предоставил ему материалы для новой статьи. Нас забывают, когда говорят про победу над фашизмом, но в других случаях вспоминают, что мы . Мне кажется, это не по-братски так поступать, больше похоже на Каина и Авеля (переходит на русский). Мы проанализируем эту статью. Если она написана на украинском, значит, надо, чтобы мы что-то ответили. Мы подумаем.

Это приблизительный пересказ слов Владимира Зеленского. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются дословными цитатами. Послушать полный ответ президента Украины (на украинском) можно тут.

Статью Путина мы тоже пересказали

Как Владимир Путин представляет себе историю Украины — и о чем он не говорит Краткий (по возможности) пересказ новой исторической статьи президента России

Статью Путина мы тоже пересказали

Как Владимир Путин представляет себе историю Украины — и о чем он не говорит Краткий (по возможности) пересказ новой исторической статьи президента России

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Пересказала Ольга Корелина Фото в анонсе: Сергей Супинский / AFP / Scanpix / LETA