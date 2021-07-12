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И русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси. Когда это государство распалось, люди все равно воспринимали его территорию как свою Отчизну. После нашествия Батыя восточные русские земли попали под ордынскую зависимость, а западные вошли в состав Великого княжества Литовского (его называли Литовским и Русским). Но все говорили на одном языке и сохраняли православную веру.

Центром воссоединения русских земель стала Москва, а Литва объединилась с Польшей в Речь Посполитую, и началось ополячи­вание и латини­зация, вытеснение православия. Поэтому казаки на берегах Днепра во времена Богдана Хмельницкого попросили покровительства Москвы. Не все, конечно, были рады, но народ в целом мечтал освободиться от Речи Посполитой и быть с Россией. «Мятеж Мазепы поддержала лишь небольшая часть каза­ков». Все эти земли тогда назывались «Малой Русью», а слово «Украина» использовалось исключительно в значении «окраина». Те, кто остались под властью Польши, страдали от социального и религиозного гнета, а малороссы во многом создали большую общую Россию. Достаточно сказать, что «30 лет КПСС возглавляли Хрущев и Бреж­нев, чья партийная биография была самым тесным образом связана с Украиной».

Язык был почти одинаковый; правда, в какой-то момент ввоз литературы на украинском запретили, но это поляки виноваты: у них было , которое использовало украинцев в своих интересах. Тогда же возникла идея об отдельном украинском народе, но «исторической основы здесь не было и не могло быть», сплошные вымыслы. Раскрутила эту тему Австро-Венгрия, пока сама бросала галичан, заподозренных в симпатиях к России, в концлагеря. После распада Российской империи Украина объявила о независимости, но тут же начала переговоры с Австро-Венгрией и Германией и фактически была оккупирована. «Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима».

В итоге западная часть малороссийских земель оказалась в составе Польши, а остальная — в составе Советской Украины (хотя Донбасс хотел жить отдельно уже тогда, но Ленин не дал!). Те, кто остались под властью Польши, опять, как в Средние века, страдали от , пока советская власть занималась украинизацией. «Современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи… Россия фактически была ограблена… Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях?.. ». Россия «многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна», а украинские элиты при помощи Запада превратили ее в «анти-Россию» и «беднейшую страну Европы».

Владимир Зеленский обещал мир, «обещание оказалось враньем». Противников нынешней власти — миллионы. «Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запу­гивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают пресле­дованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безна­казанными».

Это краткий пересказ статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Полный текст опубликован на сайте Кремля. Прямые цитаты из текста даны в кавычках.

Обновление. В первоначальной версии пересказа было написано, что Владимир Путин не упомянул голод начала 1930-х годов. Это не так. Он упрекает украинские власти в том, что «общую для нас трагедию коллек­тивизации, голода начала 30-х годов» они выдают «за гено­цид украинского народа». Мы приносим извинения автору текста и нашим читателям.

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Пересказал Дмитрий Карцев Фото в анонсе: Алексей Дружинин / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA