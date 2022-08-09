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Nick Hannes / Reporters / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа в интервью The Washington Post призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. «Пусть живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию», — заявил Зеленский.

Он выразил мнение, что запрет должен затронуть и тех россиян, которые уже находятся в Европе и которые покинули страну из-за несогласия с войной. «Неважно, что это за россияне, отправьте их обратно в Россию», — подчеркнул он. При этом еще в марте сам Зеленский, наоборот, призывал россиян покидать страну, чтобы не финансировать войну своими налогами.

В Европе в середине лета возобновилась дискуссия о запрете туристических виз для россиян. Ее начали страны, граничащие с РФ

В Европе уже с самого начала войны власти некоторых стран начали ограничивать возможности получения виз для россиян. Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония и Мальта отказались выдавать туристические визы; Бельгия, Нидерланды и Дания прекратили это делать из-за нехватки консульских работников, вызванной взаимными высылками дипломатов. Из-за этого в визовых центрах стран, которые выдают визы в стандартном режиме, начали возникать многомесячные очереди.

Обсуждение ситуации с запретом на выдачу виз возобновилось в середине июля, когда российские власти сняли действовавшие из-за ковида ограничения на передвижение — и граждане РФ смогли выезжать из страны через наземные границы.

В условиях закрытого авиасообщения россияне начали ездить через граничащие с РФ Латвию, Эстонию и Финляндию транзитом в другие страны Евросоюза, и это вызвало недовольство политиков и жителей соседних с Россией государств. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу 4 августа заявил, что выдачу туристических шенгенских виз россиянам необходимо полностью запретить и предложил внести это в седьмой пакет санкций. Ожидается, что инициатива Рейнсалу будет рассмотрена на встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа.

Заявление Рейнсалу поддержал и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. 4 августа посольство Латвии в Москве временно прекратило выдавать россиянам любые визы — до этого, хотя туристические визы в целом были запрещены, там можно было получить визы по гуманитарным основаниям или для трудоустройства; эту возможность, в частности, использовали журналисты, вынужденные уехать из России из-за опасений уголовных дел.

В Финляндии, которая начала выдавать визы россиянам только 1 июля (до этого там сохранялись ограничения по ковиду), уже в конце месяца прекратить их выдачу потребовали лидеры всех основных политических партий страны. В начале августа соцопрос телекомпании Yle показал, что приостановку выдачи виз поддерживают 58% жителей Финляндии. Власти страны, однако, отказались рассматривать этот вопрос, заявив, что не будут принимать соответствующее решение отдельно от всего ЕС. При этом в правительстве подчеркивали, что есть другие способы сократить поездки россиян в страну — например, принимать меньше заявлений на визы.

В Еврокомиссии заявили, что полностью прекратить выдавать визы нельзя

9 августа вслед за выступлением Зеленского премьер-министр Эстонии Кая Каллас в очередной раз призвала прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала она в твиттере.

Каллас и Зеленского также поддержала премьер Финляндии Санна Марин. «Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы», — сказала она.

В Еврокомиссии, однако, подчеркнули, что визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз в рамках всего сообщества. Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер также отметила, что всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы — в частности, это журналисты, диссиденты и родственники резидентов ЕС.

При этом в Еврокомиссии сообщили, что «готовы рассматривать дополнительные санкции при необходимости». В Брюсселе отмечают, что отдельные страны имеют право принимать такие решения на национальном уровне, однако ограничить въезд на свою территорию из других стран Шенгенского соглашения они не смогут, так как это нарушает принцип свободы передвижения.

В начале пандемии многие страны Шенгена действительно частично или полностью закрыли границы друг с другом — но это делалось в рамках объявленных в этих государствах режимов ЧС. Осенью 2020 года Еврокомиссия назвала такие запреты незаконными и потребовала их снять.

Новые призывы со стороны Зеленского и Каллас первым из российских официальных лиц прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Зеленского он назвал «украинским клоуном» и отметил, что «последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер». Относительно Каллас, которую он назвал «эстонской теткой», Медведев заявил следующее: «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка».

В МИД РФ назвали заявление Каллас «чушью». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию — «это процесс, который не имеет перспектив».

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