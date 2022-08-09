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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы некоторых стран ограничить россиянам въезд в Европу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Песков отметил, что любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию — «это процесс, который не имеет перспектив», а «иррациональность мышления [тех, кто это предлагает] зашкаливает».

Пресс-секретарь добавил, что «такие заявления идут из стран, которые и так уже признаны недружественными, и которые в своей недружественности заходятся до беспамятства. И доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 назад мы слышали из центра Европы».

«Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются «наказать» Россию, уже активно платят за это по счетам: и сами страны платят по счетам, и граждане платят по счетам. И рано или поздно эти страны тоже начнут задаваться вопросом, все ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоти», — заявил Песков, выразив надежду на то, «что со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам РФ. «Пусть они живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию». Зеленский также призвал отправить в Россию тех россиян, кто покинул страну после начала войны. «Тогда россияне поймут. Это население выбрало это правительство, и оно не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него», — сказал президент.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы российским туристам, поскольку авиасообщение с РФ закрыто, и «пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония, Латвия). Премьер-министр также отметила, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии «нацистской хренью». «Так и хочется ей напомнить другие слова: «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка»», — написал Медведев в ВК. Зеленского он сравнил с Адольфом Гитлером.

Ранее Еврокомиссия заявила, что визовые правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты». В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции направлены не против простых россиян, а против правительства РФ и российских элит.

Весной 2022 года Эстония, Латвия, Литва и Чехия приостановили выдачу туристических виз россиянам. Позже Латвия прекратила выдачу виз всех категорий. Ведущие партии Финляндии также призвали прекратить выдавать туристические визы россиянам.

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Власти России недавно сняли ограничения на выезд из страны. Но в Европу все равно очень трудно попасть: чтобы получить визу, нужно простоять в очереди несколько месяцев

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Власти России недавно сняли ограничения на выезд из страны. Но в Европу все равно очень трудно попасть: чтобы получить визу, нужно простоять в очереди несколько месяцев