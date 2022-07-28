Еврокомиссия заявила, что не может полностью запретить выдачу виз россиянам

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Визовые правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны. Об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat, поинтересовавшейся у чиновников, можно ли в целом запретить выдачу туристических виз россиянам.

«Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — заявили в комиссии.

В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции Брюсселя направлены не против простых россиян, а «в первую очередь и главным образом» против правительства РФ и российских элит, чтобы не допустить финансирования войны в Украине.

Ведомство напомнило, что страна ЕС в соответствии с принципами визового кодекса может отказать в визе, если заявитель представляет угрозу общественному порядку, национальной безопасности или международным отношениям.

Ранее ведущие партии Финляндии из-за войны в Украине призвали прекратить выдавать туристические визы гражданам России. При этом министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен говорила, что страна не пойдет на это, поскольку этот вопрос нужно решать на уровне ЕС.

Весной 2022 года Эстония, Латвия, Литва и Чехия приостановили выдачу туристических виз россиянам из-за войны в Украине. Но в эти страны можно свободно въехать по любым другим шенгенским визам.

МИД РФ допускал, что россиян могут перестать выдавать шенгенские визы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков угрожал Финляндии «ответной реакцией», если выдача виз гражданам России будет прекращена.

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