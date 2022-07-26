«Нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии». МИД РФ допустил, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Россия не исключает сценария, при котором россиянам перестанут выдавать шенгенские визы. Об этом в интервью ТАСС заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно. Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии.

Дипломат отметил, что Москва выступает за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы и «надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС».

Волынкин добавил, что даже если самый негативный сценарий станет реальностью, российский МИД мог бы «рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами».

На фоне российского вторжения в Украину ряд стран Шенгенского соглашения приостановили выдачу туристических виз россиянам. Ранее также визы не давали из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 15 июля власти России полностью отменили антиковидные ограничения на передвижение, действовавшие с 2020 года.

Читайте также

Власти России недавно сняли ограничения на выезд из страны. Но в Европу все равно очень трудно попасть: чтобы получить визу, нужно простоять в очереди несколько месяцев

Читайте также

Власти России недавно сняли ограничения на выезд из страны. Но в Европу все равно очень трудно попасть: чтобы получить визу, нужно простоять в очереди несколько месяцев