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Зеленский призвал страны Запада полностью закрыть границы для россиян

Источник: The Washington Post

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам РФ. Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью Washington Post.

«Самые важные санкции — это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию, — заявил президент Украины. — Пусть они живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию».

По мнению Зеленского, эта мера должна затронуть в том числе и тех россиян, которые покинули страну из-за несогласия с войной в Украине. «Неважно, что это за россияне, отправьте их обратно в Россию», — сказал Зеленский.

Тогда россияне поймут. Они скажут: «Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?» Может. Это население выбрало это правительство, и оно не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него.

Некоторые страны Европы после начала войны прекратили выдавать россиянам туристические визы. В июле на фоне открытия российских сухопутных границ и увеличения потока туристов некоторые политики в ЕС подняли вопрос о полном запрете выдачи россиянам шенгенских виз. В Еврокомиссии при этом подчеркивали, что это невозможно.

После начала войны из России уехали, в том числе, сотни журналистов и блогеров, которым могли грозить уголовные дела о «дискредитации» армии из-за освещения войны в Украине.

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