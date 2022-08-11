На спутниковом снимке аэродрома в Крыму, где произошла серия взрывов, нашли уничтоженные самолеты Минобороны РФ утверждало, что техника не пострадала

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Американская компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки аэродрома Саки вблизи поселка Новофедоровка в Крыму, где 9 августа произошла серия взрывов. На фотографии, сделанной 10 августа, зафиксированы следы разрушений.

Журналисты и эксперты проанализировали снимки и сравнили их с фотографией аэродрома, сделанной Planet Labs 9 августа незадолго до взрывов. Они пришли к выводу, что на аэродроме было уничтожено несколько российских военных самолетов. Минобороны РФ сразу после случившегося заявляло, что в результате взрывов авиационная техника на аэродроме не была повреждена.

Спутниковый снимок авиабазы Саки, сделанный компанией Planet Labs незадолго до серии взрывов 9 августа 2022 года Planet Labs PBC / AP / Scanpix / LETA

Снимок, сделанный 10 августа 2022 года. На фотографии видны последствия взрывов днем ранее Planet Labs PBC / AP / Scanpix / LETA

По оценкам CNN, речь идет не менее чем о семи уничтоженных самолетах. «Русская служба Би-би-си», The New York Times и американский Институт изучения войны ( ) пишут, что на аэродроме сгорели как минимум восемь самолетов, украинское издание «Схемы» — девять. Издания отмечают, что, скорее всего, на аэродроме были уничтожены истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. Как отмечает «Русская служба Би-би-си», определить точно, сколько машин было уничтожено, по фотографии трудно.

Также журналисты и эксперты отметили, что на снимках видны как минимум три большие воронки. Кроме того, на фотографиях можно заметить большие участки выжженной земли, вероятно, после пожара, возникшего из-за взрывов, а также разрушенные помещения, похожие на склады. При этом, судя по снимкам, основные взлетно-посадочные полосы аэродрома, несколько вертолетов и большой склад с боеприпасами в результате взрывов не пострадали.

В своей ежедневной сводке Институт изучения войны пишет, что украинские чиновники представляют нападение в Крыму 9 августа как начало контрнаступления ВСУ на юге Украины. Официально Киев не взял на себя ответственность за взрывы на аэродроме. При этом несколько украинских источников намекнули, что за атакой на аэродром могут стоять силы Украины, в том числе партизаны или спецназ.

Среди прочего Генштаб ВСУ в сводке 10 августа сообщил, что за предыдущие сутки было уничтожено сразу девять российских самолетов, что совпадает с некоторыми оценками уничтоженной техники на авиабазе в Крыму. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 9 августа сказал, что война «началась с Крыма и должна закончиться Крымом». В обращении на следующий день он также заявил, что российские войска потеряли девять боевых самолетов на полуострове.

Институт изучения войны в своей сводке называет взрывы на аэродроме «атакой», но отмечает, что пока не может оценить, чем был вызван такой ущерб — спецназом, партизанами, действовавшими на месте, или ракетами, запущенными издалека. Российские силы на аэродроме, полагает институт, уже знают, что произошло, но не понимают, как и откуда украинские военные атаковали.

Поселок Новофедоровка и военный аэродром Саки находятся примерно в 20 километрах от Евпатории и более чем в 200 километрах от линии фронта. В результате взрывов 9 августа, по официальным данным, погиб один человек, пострадали еще 14, были повреждены десятки жилых домов.

В Минобороны РФ причиной взрывов назвали «детонацию нескольких авиационных боеприпасов». Источник ТАСС в российском военном ведомстве сообщал, что в качестве основной причины взрыва боеприпасов рассматривается нарушение требований пожарной безопасности. «Медуза» подробно писала, почему версия министерства вызывает сомнения.

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Минобороны РФ утверждает, что взрыв на авиабазе в Крыму произошел из-за «детонации боеприпасов». Это очень сомнительно А что же произошло на самом деле? И как это повлияет на ход войны?

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Минобороны РФ утверждает, что взрыв на авиабазе в Крыму произошел из-за «детонации боеприпасов». Это очень сомнительно А что же произошло на самом деле? И как это повлияет на ход войны?