В результате взрывов в поселке Новофедоровка в Крыму повреждены более 60 домов, пострадали 14 человек

После взрывов, произошедших 9 августа на территории военного аэродрома Саки, повреждены 62 многоквартирных дома, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Масштабы ущерба, причиненного частному жилому сектору, по его словам, еще уточняются, сообщает ТАСС.

В Новофедоровке и соседнем селе Михайловке отключено газоснабжение, а в районе аэродрома — электроснабжение. Их планируют восстановить после того, как газпроводы и электросети обследуют специалисты на предмет повреждений.

14 человек пострадали, рассказал Аксенов. «Только один госпитализирован, остальные дома находятся, повреждения легкой степени тяжести», — сообщил глава Крыма. Также он подтвердил, что есть данные об одном погибшем гражданском. Из заявления Аксенова следует, что речь идет не о местном жителе, с его семьей пока не связались.

Объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба, сообщил Аксенов, добавив, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация от 10 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от размера ущерба.

В Новофедоровке и соседней Михайловке постоянно живут около 10 тысяч человек, однако в летний сезон, это популярное место для отдыха, куда приезжают туристы.

Минобороны РФ заявило, что причиной взрывов стало нарушение техники безопасности, «огневого воздействия не было». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Минобороны Украины заявили, что украинская сторона к взрывам не причастна. При этом The New York Times и The Washinghton Post со ссылкой на неназванные украинские правительственные источники пишут, что взрывы на военном аэродроме устроили некие украинские спецподразделения.

