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«Коммерсант»: на военном аэродроме под Симферополем произошли взрывы

Источник: Коммерсант

На территории военной авиабазы в поселке Гвардейское в Симферопольском районе Крыма произошло несколько взрывов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на местных жителей. Над военным аэродромом, по словам очевидцев, стоят клубы черного дыма.

Неназванный источник издания сообщил, что военные и правоохранительные органы проверяют версию с атакой дрона на склад боеприпасов. Официально это пока не комментировали

Утром 16 августа в селе Майское Джанскойского района Крыма произошли взрывы на складе боеприпасов. Минобороны РФ посчитало это диверсией. Кроме того, произошел пожар на электрической подстанции «Джанкой».

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